Iránsky útok zabil v Kuvajte iba 11-ročné dievča. Dnes sa začne trojdenná rozlúčka s najvyšším vodcom

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Dievča zomrelo počas prevozu do nemocnice.

Kuvajtské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že pri jednej z vĺn iránskych útokov zahynulo 11-ročné dievča po zásahu padajúcim šrapnelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Počas prevozu do nemocnice dievča v sanitke resuscitovali a pokusy o jej oživenie pokračovali takmer pol hodiny po príchode do nemocnice. Napriek tomu zraneniam podľahla,“ oznámil kuvajtský rezort zdravotníctva. Podľa údajov z utorka 3. marca v dôsledku iránskych útokov zomreli v Kuvajte tri osoby a viac ako 30 ďalších utrpelo poranenia. Systémy protivzdušnej obrany od začiatku konfliktu zachytili vyše 170 rakiet a cez 350 dronov.

Začína pohreb

Iránsky režim zároveň informuje, že posledná rozlúčka s najvyšším vodcom Alím Chameneím sa začne v stredu večer v teheránskej Mešite imáma Chomejního, napísala štátna agentúra Tasním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Rozlúčka so zabitým iránskym vodcom sa začne o 22.00 h miestneho času (19.30 h SEČ) a potrvá tri dni. O pohrebe budú štátne médiá informovať po jeho skončení.

Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.

