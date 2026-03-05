Iránska štátna televízia tvrdí, že zasiahla americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Svoje tvrdenia nijako nepodložila.

Iránska štátna televízia vo štvrtok uviedla, že drony vypustené Iránskymi revolučnými gardami, ideologickou vetvou tamojšej armády, zasiahli americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Štátna televízia toto svoje tvrdenia nijako nepodložila. Iránske revolučné gardy už v nedeľu tvrdili, že loď Abraham Lincoln zasiahli štyrmi balistickými strelami. Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) toto tvrdenie poprelo. „Lincoln nebol zasiahnutý. Vypálené rakety sa ani len nepriblížili,“ uviedlo na sieti X.

USS Abraham Lincoln sa spoločne so skupinou ďalších vojenských plavidiel do oblasti Blízkeho východu doplavila koncom januára z Juhočínskeho mora. Podľa médií sa nachádza pri pobreží Ománu. Ďalšiu lietadlovú loď USS Gerald Ford poslal Washington do Stredozemného mora – k pobrežiu Izraela.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných aj najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Teherán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.

