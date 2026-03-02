Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď

Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán pokračovali aj v nedeľu večer. Hlásia desiatky mŕtvych, ale aj ranených, pričom USA prehovorili aj o úmrtí niekoľkých mužov z radov amerických vojakov. Medzi inými vyslala americká armáda do vôd pri pobreží Izraela lietadlovú loď USS Gerald R. Ford. Nie je to však hocaká lietadlová loď, je najväčšia svojho druhu na svete.
Najsmrteľnejšia bojová platforma na svete
Lietadlovú loď USS Gerald R. Ford (pomenovaná je po 38. prezidentovi USA Geraldovi R. Fordovi) americké námorníctvo označuje za „najschopnejšiu, najprispôsobivejšiu a najsmrteľnejšiu bojovú platformu na svete“, dozvedáme sa z webu CNN. Do služby bola zaradená v roku 2017 a je prvou svojho druhu. Je nástupkyňou lietadlových lodí triedy Nimitz.
Dostať ju do súčasného stavu si vyžadovalo roky testovaní a vylepšení. Má posádku pozostávajúcu z takmer 4 600 členov, vrátane leteckého personálu. Hoci sú to tisícky ľudí, je to o 20 % menej personálu ako v prípade triedy Nimitz. Mať nižší počet ľudí na lodi umožňujú modernejšie, efektívnejšie systémy, dozvedáme sa z webu Britannica.
Nie nadarmo sa o USS Gerald R. Ford hovorí, že je najpokročilejšou lietadlovou loďou na svete. Má dva jadrové reaktory, ktorých presné špecifikácie sú utajené. Podľa námorníctva však produkujú trojnásobok elektrickej energie v porovnaní s reaktormi na lodiach triedy Nimitz, píše CNN.
Loď, ktorá prepisuje dejiny
