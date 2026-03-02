Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď

Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Novalee Manzella, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Útok na Irán
Amerika vyslala do Stredozemného mora Goliáša medzi lietadlovými loďami.

Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán pokračovali aj v nedeľu večer. Hlásia desiatky mŕtvych, ale aj ranených, pričom USA prehovorili aj o úmrtí niekoľkých mužov z radov amerických vojakov. Medzi inými vyslala americká armáda do vôd pri pobreží Izraela lietadlovú loď USS Gerald R. Ford. Nie je to však hocaká lietadlová loď, je najväčšia svojho druhu na svete.

Najsmrteľnejšia bojová platforma na svete

Lietadlovú loď USS Gerald R. Ford (pomenovaná je po 38. prezidentovi USA Geraldovi R. Fordovi) americké námorníctvo označuje za „najschopnejšiu, najprispôsobivejšiu a najsmrteľnejšiu bojovú platformu na svete“, dozvedáme sa z webu CNN. Do služby bola zaradená v roku 2017 a je prvou svojho druhu. Je nástupkyňou lietadlových lodí triedy Nimitz.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Lety sú pripravené, rozhodne bezpečnostná situácia: Konflikt na Blízkom východe už zvyšuje ceny ropy, tvrdí Fico
2.
Americké stíhačky boli zostrelené omylom: Kuvajt priznal fatálnu chybu protivzdušnej obrany
3.
Úder na najvyššie vedenie Izraela: Irán tvrdí, že zasiahol kanceláriu premiéra, osud Netanjahua má byť nejasný
Zobraziť všetky články (62)

Dostať ju do súčasného stavu si vyžadovalo roky testovaní a vylepšení. Má posádku pozostávajúcu z takmer 4 600 členov, vrátane leteckého personálu. Hoci sú to tisícky ľudí, je to o 20 % menej personálu ako v prípade triedy Nimitz. Mať nižší počet ľudí na lodi umožňujú modernejšie, efektívnejšie systémy, dozvedáme sa z webu Britannica.

Foto: U.S. Department of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons

Nie nadarmo sa o USS Gerald R. Ford hovorí, že je najpokročilejšou lietadlovou loďou na svete. Má dva jadrové reaktory, ktorých presné špecifikácie sú utajené. Podľa námorníctva však produkujú trojnásobok elektrickej energie v porovnaní s reaktormi na lodiach triedy Nimitz, píše CNN.

Loď, ktorá prepisuje dejiny

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa kritikom na lietadlovej lodi nepáči;
  • s akými problémami sa pasuje;
  • prečo upadá morálka námorníkov na palube.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac