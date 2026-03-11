Irán otvorene priznáva, že nemá problém zabíjať vlastných obyvateľov. Máme prsty na spúšti, odkazujú protestujúcim

Režim varoval potenciálnych protestujúcich.

Náčelník iránskej polície Ahmad-Rezá Radan v reakcii na americké a izraelské výzvy povstať proti režimu varoval potenciálnych protestujúcich, že s nimi budú bezpečnostné zložky zaobchádzať rovnako ako s nepriateľmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

„Ak sa niekto postaví na stranu nepriateľa, nebudeme ho už vnímať len ako protestujúceho, ale ako nepriateľa. A spravíme s ním to, čo robíme s nepriateľom. Budeme s ním nakladať rovnako, ako nakladáme s nepriateľmi,“ vyhlásil Radan pre iránsku televíznu stanicu IRIB. „Všetky naše jednotky sú pripravené s prstami na spúšti,“ dodal.

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok večer na sieti X vyzvala Iráncov, aby povstali proti súčasnému režimu. „Vedieme historickú vojnu za slobodu. Toto je jedinečná príležitosť, ako sa zbaviť režimu ajatolláhov a získať slobodu. Spolu so Spojenými štátmi útočíme na tyranov v Teheráne tvrdšie ako kedykoľvek predtým,“ stálo v príspevku.

„Budeme naďalej s rastúcou silou útočiť na tyranov, ktorí vás desiatky rokov terorizovali. Ajatolláhovia a ich posluhovači sú na úteku – ale títo zbabelci nemajú kam utiecť. V najbližších dňoch vytvoríme podmienky, aby ste sa mohli chopiť svojho osudu,“ napísala kancelária premiéra v osobitnom príspevku.

Využiť americko-izraelské útoky ako príležitosť na zvrhnutie súčasného režimu vyzval Iráncov opakovane aj šéf Bieleho domu Donald Trump. Začiatkom tohto roka iránske bezpečnostné jednotky násilne potlačili masové protivládne protesty, pri ktorých podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií o život prišli tisíce ľudí.

