Mesto práve evakuuje až 18-tisíc ľudí: Našli obrovskú leteckú bombu, nachádza sa neďaleko známeho mosta

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Bombu objavili v oblasti, kde majú opätovne postaviť most Carolabrücke.

Evakuácia približne 18 000 ľudí v stredu ráno prebiehala v okolí mosta Carolabrücke v centre nemeckých Drážďan po objavení nevybuchnutej bomby z čias druhej svetovej vojny, oznámila v utorok polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Evakuácia sa týka ľudí žijúcich či pracujúcich v okruhu jedného kilometra od nálezu, odkiaľ sa majú stiahnuť do stredy rána 09.00 h, keď majú túto asi 250-kilogramovú britskú leteckú bombu zneškodniť. V evakuačnej zóne sa nachádza viacero hlavných mestských pamiatok vrátane známeho Kostola Frauenkirche. V oblasti leží aj väčšina ministerstiev a úradov spolkovej krajiny Sasko, múzeí, obchodov či škôlok.

Bomby nachádzajú pravidelne

Bombu objavili v oblasti, kde majú opätovne postaviť most Carolabrücke, ktorého časť sa v septembri 2024 nečakane zrútila do rieky Labe. Pri búraní jeho pozostatkov našli minulý rok až štyri podobné bomby, čo opakovane viedlo k evakuácii zhruba 17 000 ľudí.

Drážďany boli počas vojny niekoľkokrát bombardované. Mesto značne poškodili masívne nálety britského a amerického letectva na sklonku vojny 13. a 14. februára 1945, pri ktorých zahynulo podľa odhadov do 25 000 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko sa má opäť vyhrážať zablokovaním ruských sankcií: Máme vraj podmienku a podporuje nás aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac