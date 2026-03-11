Mesto práve evakuuje až 18-tisíc ľudí: Našli obrovskú leteckú bombu, nachádza sa neďaleko známeho mosta

Evakuácia približne 18 000 ľudí v stredu ráno prebiehala v okolí mosta Carolabrücke v centre nemeckých Drážďan po objavení nevybuchnutej bomby z čias druhej svetovej vojny, oznámila v utorok polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Evakuácia sa týka ľudí žijúcich či pracujúcich v okruhu jedného kilometra od nálezu, odkiaľ sa majú stiahnuť do stredy rána 09.00 h, keď majú túto asi 250-kilogramovú britskú leteckú bombu zneškodniť. V evakuačnej zóne sa nachádza viacero hlavných mestských pamiatok vrátane známeho Kostola Frauenkirche. V oblasti leží aj väčšina ministerstiev a úradov spolkovej krajiny Sasko, múzeí, obchodov či škôlok.
Bomby nachádzajú pravidelne
Bombu objavili v oblasti, kde majú opätovne postaviť most Carolabrücke, ktorého časť sa v septembri 2024 nečakane zrútila do rieky Labe. Pri búraní jeho pozostatkov našli minulý rok až štyri podobné bomby, čo opakovane viedlo k evakuácii zhruba 17 000 ľudí.
Drážďany boli počas vojny niekoľkokrát bombardované. Mesto značne poškodili masívne nálety britského a amerického letectva na sklonku vojny 13. a 14. februára 1945, pri ktorých zahynulo podľa odhadov do 25 000 ľudí.
