Irán dostal ultimátum 15 dní, inak príde vojna: Trump sa vyhráža, Teherán varuje tvrdou odvetou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Prezident Donald Trump dal Iránu ultimátum.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Irán má najviac desať až 15 dní na uzavretie dohody o svojom jadrovom programe, inak Spojené štáty pristúpia k vojenskej akcii. Teherán vzápätí varoval, že v prípade útoku budú americké základne a záujmy legitímnymi cieľmi odvetných úderov.

„Buď dosiahneme dohodu, alebo to pre nich bude nešťastné,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Na otázku o časovom horizonte odpovedal: „Myslím si, že to je dosť času – desať, 15 dní, to je v podstate maximum.“

Irán reagoval ostrým varovaním

Trump už predtým počas prvého zasadnutia svojej iniciatívy Rada mieru vo Washingtone varoval, že bez dohody sa „stanú zlé veci“ a že Spojené štáty „možno budú musieť ísť ešte ďalej“. Irán reagoval ostrým varovaním. Jeho veľvyslanec pri OSN Amir Saíd Iravání v liste generálnemu tajomníkovi OSN uviedol, že americké základne, zariadenia a ďalšie aktíva budú „legitímnymi cieľmi“, ak Washington uskutoční svoje hrozby.

Podľa neho Trumpove vyhlásenia signalizujú „skutočné riziko vojenskej agresie“, ktorá by mala katastrofálne dôsledky pre región.

Presuny vojenskej techniky a diplomatické kontakty

Spojené štáty medzitým presunuli do oblasti Blízkeho východu vojnové lode, stíhačky a ďalšiu vojenskú techniku, aby zvýšili tlak na Teherán, ktorý Washington obviňuje zo snahy získať jadrové zbrane.

Foto: SITA/AP

Irán to odmieta a tvrdí, že jeho program má mierový charakter.Napriek hrozbám pokračujú diplomatické kontakty. Trumpov vyslanec Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner tento týždeň nepriamo rokovali v Ženeve s iránskym ministrom zahraničných vecí, ktorý hovoril o určitom pokroku. Teherán v liste OSN zároveň uviedol, že zostáva otvorený diplomatickému riešeniu, ak bude založené na vzájomnosti.

