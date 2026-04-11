Irán a USA majú za sebou dve kolá rokovaní. Tlačí sa na dosiahnutie konečnej dohody

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Plánujú aj tretie.

V pakistanskej metropole Islamabad sa v sobotu uskutočnili dve kolá priamych rozhovorov medzi predstaviteľmi USA a Iránu o ukončení vojny s Iránom. Tretie kolo by sa malo uskutočniť v sobotu večer alebo v nedeľu, uviedla iránska štátna televízia IRIB. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

„Podľa informácií, ktoré redaktorovi štátnej televízie poskytla osoba blízka rokovaciemu tímu, sa ďalšie kolo rokovaní pravdepodobne uskutoční dnes večer alebo zajtra,“ informovala IRIB. Obe delegácie si vymenili písomné dokumenty, aby potvrdili zhodu na dosiahnutých dohodách.

Ako prebiehali?

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf sa v sobotu ešte pred začiatkom rokovaní stretol s viceprezidentom USA J.D. Vanceom, ktorý vedie americkú delegáciu, a separátne prijal aj členov iránskej delegácie vedenej predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom. Súčasťou americkej delegácie sú aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať prezidenta USA Jared Kushner, v iránskej je aj minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.

Foto: SITA/AP

Nemenovaný zdroj televízii al-Džazíra povedal, že Pakistan vyvíja tlak na to, aby rokovania pokračovali aj v nedeľu s cieľom dosiahnuť nejakú konečnú dohodu.

Dvaja pakistanskí predstavitelia, ktorí nechceli byť menovaní, agentúre AFP povedali, že doterajšie rokovania sa niesli vo „všeobecne srdečnej atmosfére“.

Stretnutie v Islamabade je označované za prvé priame rokovania na takto vysokej úrovni medzi Spojenými štátmi a Iránom od islamskej revolúcie v roku 1979. Hoci v minulosti prebehli určité priame kontakty, summit v Pakistane je výnimočný svojím formátom a úrovňou zastúpenia. Od prerušenia diplomatických stykov v apríli 1980 prebiehala komunikácia medzi Washingtonom a Teheránom takmer výhradne cez sprostredkovateľov (Švajčiarsko, Omán, Pakistan).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico podporil Orbána: Nikdy som nestretol takého bojovníka za suverenitu, uviedol. Odcestuje do Vietnamu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac