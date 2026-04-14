Ikea prichádza s veľkou novinkou, mnohí sa potešia: Nakupovanie v obchode sa výrazne zmení

Ikea patrí bezpochyby medzi najznámejšie značky sveta a hoci má na Slovensku len jednu predajňu, veľkej popularite sa spoločnosť teší aj u nás. Ako je však už zvykom, a to nielen v tomto prípade, rôzne novinky prichádzajú na Slovensko takmer vždy s oneskorením oproti zvyšku sveta.
Samoobslužné kiosky sú budúcnosťou nakupovania a spoločnosti si to veľmi dobre uvedomujú. K zmene pristúpila aj Ikea a momentálne ju testuje vo viacerých predajniach. Napríklad v belgickej pobočke v Liège, kde predstavila úplne prvú reštauráciu v krajine s týmto riešením, píše Ikea na svojom webe. Spoločnosť sa tak podľa vlastných slov snaží o ešte plynulejší zákaznícky zážitok a chce spríjemniť prácu zamestnancom.
Klasický spôsob zostáva
Novinku ponúkajú aj niektoré reštaurácie v Portugalsku a v Španielsku. Zákazníci si tak môžu obľúbené mäsové guľky objednávať aj takýmto novým spôsobom. Môžu si jednoducho vyzdvihnúť jedlo, keď je pripravené. Obchod však dodáva, že zostáva aj objednávanie klasickým spôsobom.
„Vďaka novému objednávkovému procesu všetko beží rýchlejšie a efektívnejšie, čo umožňuje reštaurácii lepšie obslúžiť viac zákazníkov. Pilotné projekty v Španielsku a Portugalsku už ukazujú jasné zlepšenie: spokojnosť zákazníkov rastie a počet zákazníkov sa vďaka digitalizácii zvyšuje (+14 %),“ dodal obchod.
A čo Slovensko? „Na Slovensku zavedenie objednávkových kioskov do budúcna nevylučujeme. Priebežne sledujeme vývoj v ostatných krajinách (napr. v Belgicku) a inšpirujeme sa ním,“ uviedla spoločnosť vo vyjadrení pre TVNoviny. Slováci tak majú zatiaľ smolu a na kiosky si budú musieť počkať.
