Huliakovci chcú vrátiť zlato domov: V Anglicku máme „tehličky“ za 4 miliardy eur

Téma slovenského zlata uloženého v zahraničí sa po rokoch vracia na politickú scénu. Skupina poslancov okolo Rudolfa Huliaka chce otvoriť otázku návratu 31,7 tony zlata, ktoré má Slovensko uložené v Bank of England v Londýne.
S návrhom prichádza poslanec Pavel Ľupták, ktorý tvrdí, že presun zlata na Slovensko by posilnil bezpečnosť a suverenitu krajiny. Tému chce prediskutovať na koaličnej rade a následne ju predložiť do parlamentu. Podľa Národnej banky Slovenska má zlato v Londýne hodnotu približne 4 miliardy eur.
„Vrátenie zlata na Slovensko by prinieslo väčšie bezpečie a suverenitu. Chceme to prebrať na koaličnej rade, “ uvádza Ľupták podľa portálu aktuality.
V šľapajach Roberta Fica
Debata však nie je nová. S rovnakou myšlienkou prišiel už v roku 2019 Robert Fico, ktorý vtedy upozorňoval na politické riziká a poukazoval aj na prípad Venezuely. Národná banka Slovenska však už v minulosti presun neodporučila a upozorňovala na vysoké náklady, logistické riziká aj fakt, že zlato v Londýne generuje aspoň minimálny výnos prostredníctvom finančných operácií.
Politické gesto
Bývalý guvernér NBS Jozef Makúch považuje podľa aktualít opätovné otváranie témy za politické gesto bez reálneho prínosu. Pripomína, že zlato slúži ako poistka v krízových časoch a jeho umiestnenie v Londýne je štandardom pre množstvo krajín.
Ľupták k téme nemá ďaleko, keďže vlastní spoločnosti zaoberajúce sa drahými kovmi.
