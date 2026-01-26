Huliakovci chcú vrátiť zlato domov: V Anglicku máme „tehličky“ za 4 miliardy eur

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
Téma nášho zlata v zahraničí znovu ožíva. Huliakovci chcú zlato dostať domov.

Téma slovenského zlata uloženého v zahraničí sa po rokoch vracia na politickú scénu. Skupina poslancov okolo Rudolfa Huliaka chce otvoriť otázku návratu 31,7 tony zlata, ktoré má Slovensko uložené v Bank of England v Londýne.

S návrhom prichádza poslanec Pavel Ľupták, ktorý tvrdí, že presun zlata na Slovensko by posilnil bezpečnosť a suverenitu krajiny. Tému chce prediskutovať na koaličnej rade a následne ju predložiť do parlamentu. Podľa Národnej banky Slovenska má zlato v Londýne hodnotu približne 4 miliardy eur.

Vrátenie zlata na Slovensko by prinieslo väčšie bezpečie a suverenitu. Chceme to prebrať na koaličnej rade, “ uvádza Ľupták podľa portálu aktuality.

V šľapajach Roberta Fica

Debata však nie je nová. S rovnakou myšlienkou prišiel už v roku 2019 Robert Fico, ktorý vtedy upozorňoval na politické riziká a poukazoval aj na prípad Venezuely. Národná banka Slovenska však už v minulosti presun neodporučila a upozorňovala na vysoké náklady, logistické riziká aj fakt, že zlato v Londýne generuje aspoň minimálny výnos prostredníctvom finančných operácií.

Foto: TASR – Martin Baumann

Politické gesto

Bývalý guvernér NBS Jozef Makúch považuje podľa aktualít opätovné otváranie témy za politické gesto bez reálneho prínosu. Pripomína, že zlato slúži ako poistka v krízových časoch a jeho umiestnenie v Londýne je štandardom pre množstvo krajín.

Ľupták k téme nemá ďaleko, keďže vlastní spoločnosti zaoberajúce sa drahými kovmi.

