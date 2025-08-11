Huliak chce štátne kasína, prevádzkoval by ich Tipos: Štátu by vraj priniesli obrovské množstvo peňazí

Foto: SITA (Tomáš Susko)

Lucia Mužlová
TASR
Tipos by mohol prevádzkovať samoobslužné terminály na číselné lotérie.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR navrhuje maximálne navýšenie odvodu z hazardu o jedno percento na 28 %, pričom s vyšším odvodom nebude súhlasiť, pretože by to narušilo celý trh stávkových spoločností. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) spolu s riaditeľom národnej lotériovej spoločnosti Tipos Michalom Hutníkom.

„Výsledkom by bolo nie viac peňazí pre štátny rozpočet zaplatených na odvodoch z hazardu, ale, naopak, pokles výberu odvodu, pretože menší prevádzkovatelia hazardných hier by absolútne zanikli a viedlo by to k tomu, že hráči by sa presúvali do nelegálnych online kasín,“ povedal Huliak.

Tipos by mohol prevádzkovať samoobslužné terminály na číselné lotérie

Zároveň chce rezort na koaličnú radu predložiť aj novelu zákona o hazarde a umožniť Tiposu prevádzkovanie samoobslužných terminálov na číselné lotérie. Týmto krokom sa má umožniť Tiposu prevádzkovať kamenné kasína s cieľom vyššieho príjmu pre štát. Ďalšiu legislatívnu úpravu predstavil Huliak v rámci vzniku komory stávkových spoločností, ktorej predsedom bude Tipos. Rezort bude trvať na tom, aby číselné lotérie naďalej prevádzkoval iba Tipos ako štátna firma.

„Chceme, aby príslušné orgány okamžite začali blokovať nelegálne online kasína. Podľa našich prepočtov to znamená ročný prínos na tržbách všetkých legálnych stávkových spoločností približne 800 miliónov eur až 1,3 miliardy eur. Z tejto sumy by len odvod z hazardu pre štát predstavoval približne 230 až 320 miliónov eur,“ doplnil.

Cieľom návrhov je podľa neho zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu a zároveň prispieť ku konsolidácii verejných zdrojov, ktorá nebude na úkor občanov Slovenska a podnikateľov. Vyzval preto aj ostatných ministrov, aby tiež prišli s konkrétnymi opatreniami na svojich ministerstvách, ktoré prispejú ku konsolidácii verejných financií a nebudú na úkor pracujúcich ľudí.

