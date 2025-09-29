Hubári a turisti by sa mali mať na pozore: Pri ďalšej obci spozorovali medveďa, polícia apeluje na opatrnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Medvede na Slovensku
Situáciu už rieši zásahový tím.

Trenčianska krajská polícia upozorňuje občanov na výskyt medveďa hnedého pri obci Horná Poruba v okrese Ilava.

Medveďa spozorovali nad osadou Martišovci a ako informujú policajti, vyrozumený bol už zásahový tím pre medveďa hnedého aj poľovný hospodár. „Žiadame občanov o opatrnosť a v prípade potreby neváhajte kontaktovať na čísle 158,“ apeluje polícia na občanov.

