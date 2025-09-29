Ďalší škandál s eurofondmi: Vybrali 177 eur, no dostali 550-tisíc z eurofondov. Malanta nikdy nebola penzión, tvrdí SaS

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
SaS poukázala na podozrenia z podvodu pri Vidieckom dome Malanta.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) poukázala na nové zistenia v kauze Vidieckeho domu Malanta, ktorý získal v roku 2016 dotáciu viac ako 550-tisíc eur z eurofondov prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podmienkou podpory bolo, že bude slúžiť na ubytovanie turistov.

Ako SaS uviedla, ide podľa všetkého o príklad zneužívania eurofondov a prepojení na oligarchov blízkych Smeru. „Minister pôdohospodárstva Richard Takáč mal dnes na tlačovej besede oznámiť, že PPA začína vymáhať peniaze od Vidieckeho domu Malanta. Ale neurobil tak – možno ešte dojedá catering z Agrokomplexu. Mám dôkaz, že Malanta nie je žiadny penzión, ale obyčajný podvod,“ tvrdí poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková.

Čísla odhaľujú nízku obsadenosť

Poukázala, že podľa podmienok mala Malanta minimálne päť rokov fungovať ako ubytovacie zariadenie, no prinajmenšom v roku 2023 sa tam nik neubytoval. „A teraz si vezmite čísla – za štyri roky zaplatili daň z ubytovania vo výške 177 eur. To znamená obsadenosť 2,3 percenta,“ vraví Bajo Holečková. Rovnako poukázala aj na to, že keď sa v zariadení nedávno chcela ubytovať novinárka z Denníka N, povedali jej, že do konca roka majú plno.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Ukážte mi jediný penzión na Slovensku, ktorý je na tri mesiace dopredu vypredaný. Garantujem vám, že taký nenájdete. Toto celé je len veľký podvod,“ tvrdí poslankyňa. Podľa nej nejde o náhodu, keďže Malantu vlastnia ľudia blízki Norbertovi Bödörovi.

Prepojenia na Norberta Bödöra

„Dotáciu 550-tisíc eur schválil deň pred voľbami v roku 2016 minister Jahnátek, blízky človek Fica a Bödöra. To nie sú náhody, to je systém. Preto všetky tieto zistenia posuniem aj Európskej prokuratúre,“ deklarovala Bajo Holečková. Poslanec SaS Alojz Hlina považuj za dôležité, aby sa zamestnanci obce nenechali zatiahnuť do možného podvodu.

„Ak dnes starosta Nitrianskych Hrnčiaroviec tvrdí, že Malanta od roku 2021 platila daň z ubytovania, musia na to existovať dôkazy. Podľa VZN obce muselo byť podaných 48 hlásení o dani z ubytovania – písomne alebo elektronicky. Ak tieto hlásenia boli, museli byť aj zaúčtované a zaplatené,“ vraví Hlina.

Spytoval sa, kde sú dokumenty, podľa neho nie je možné, aby to celé zmizlo. „Preto vyzývam zamestnancov obce – nenechajte sa vtiahnuť do ich sveta podvodov a rozkrádania,“ apeloval. „Ak tam žiadne hlásenia neexistujú, je to len ďalší dôkaz, že Malanta je obyčajná fikcia a symbol toho, ako sa u nás roky kradlo. Ľudia nie sú hlupáci, pýtame sa a budeme sa pýtať ďalej,“ uzavrel Hlina.

Najnovšie články

