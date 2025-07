Hrozí nám medzinárodná hanba: Letecké dni na košickom letisku budú hneď dvakrát, došlo k bizarnému sporu

Letecké dni v Košiciach dlhodobo patria medzi veľmi navštevované akcie. Ak ste sa rozhodli zavítať na tohtoročnú udalosť, mohli ste však zostať zmätení. Lístky predávajú dve podobné stránky, obe akcie sa majú navyše konať v ten istý deň.

Ako píše Korzár, aktuálne prebieha o podujatie spor medzi Košickým samosprávnym krajom a občianskym združením Aeroklub Košice, ktoré bolo doteraz jeho organizátorom. Na konci minulého roka sa župa na čele s Rastislavom Trnkom rozhodla neudeliť dotáciu Aeroklubu, napriek tomu, že tak v minulosti urobila. Neskôr im navrhla zmluvu o partnerstve, ku ktorej podpisu však nedošlo.

„Zmluvu o spolupráci sme im navrhli, aby sme mali program aj financie pod kontrolou,” argumentoval župan Trnka. Podľa Aeroklubu by však kontrola bola priveľká, vzhľadom na to, že by župa poskytla len asi 30 % financií potrebných na uskutočnenie podujatia.

Kraj tak 1. júla uzavrel zmluvu so Slovenskou leteckou asociáciou, ktorej garantuje peniaze v dvoch splátkach, a to aj v prípade, že sa podujatie neuskutoční – napríklad z dôvodu zlého počasia či nepriaznivých poveternostných podmienok.

Pôvodných organizátorov chcú vytlačiť

Podľa Aeroklubu je zmluva so Slovenskou leteckou asociáciou postavená veľmi lukratívne oproti tej, ktorá bola navrhnutá im. Kraj dá do celej akcie 200-tisíc eur – okrem 120-tisíc eur pre organizátorov dá 80-tisíc na marketing. Ráta pritom s plnou návratnosťou.

„Aeroklub sa zasekol v čase a v priestore. Našli sme si stabilnejšieho partnera s lepšími skúsenosťami,” vysvetľoval Trnka. Slovenská letecká asociácia má skúsenosti s organizáciou leteckých dní na iných slovenských letiskách. Tie košické by mali posunúť samotnú udalosť ďalej – pribudnúť by mala nočná či dronová šou.

Od akcie však neupustil ani Aeroklub Košice, ktorý našiel podporu v Meste Košice. Získali od nich dotáciu 30-tisíc eur. Podľa aeroklubu im ich podujatie chcú ukradnúť. „Ak sa volá podujatie Letecké dni Košického kraja, nechcú s vami spolupracovať a zmeníte názov na Letecké dni Košíc, tak oni si svoje Letecké dni kraja prirodzene budú organizovať,“ hovorí Slovenská letecká asociácia.

Dve akcie v jeden deň

Na rovnaký dátum sú tak na rovnakom mieste ohlásené dve podobne znejúce akcie – Letecké dni Košíc (pôvodný organizátor) a Letecké dni Košického kraja (organizuje župa). Účinkujúci potvrdili účasť obom organizátorom.

Aeroklub oslavuje tento rok 80. výročie, na letisku pôsobia o desať rokov menej. „My sme to vytvorili a organizovali. Kraj to len podporil financiami a teraz nám chce zobrať názov, termín aj ľudí,“ hovorí aeroklub.