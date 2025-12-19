Hovorí sa o ňom ako o jednom z najkrvavejších hororov roka: Diváci novému filmu udeľujú vysoké hodnotenia

Ak máte už dosť romantických vianočných filmov, máme pre vás niečo celkom iné. Do kín zavítal nový vianočný horor, ktorý je remakom veľmi úspešnej snímky starej viac ako 40 rokov.
Boli ste tento rok dobrí? Veríme, že áno. Pretože tieto Vianoce sa po uliciach potuluje poriadne krvilačný Santa. Do slovenských kín dorazil remake Tarantinovho obľúbeného slashera Tichá noc, krvavá noc (Silent Night, Deadly Night), ktorý v roku 1984 šokoval divákov a prekonal aj zjazveného sadistu Freddyho Kruegera z Nočnej mory z Elm Street.
Ako sa uvádza v tlačovej správe, oznámenie, že sa film z roku 1984 dočká nového spracovania, vyvolalo na internete mimoriadne ohlasy a očakávania, ktoré Tichú noc, krvavú noc označujú za jednu z najväčších hororových udalostí roka.
Príbeh sleduje malého chlapca menom Billy, ktorý je svedkom vraždy svojich rodičov. Krvilačným vrahom je muž v obleku Santa Clausa. Billyho trauma z detstva úplne zlomí. Ako dospelý sa sám stane vrahom v červenom kostýme Santu a počas vianočného obdobia zabíja neposlušných ľudí z malého mesta.
Má hodnotenie 77 %
Snímka už stihla na filmovom portáli ČSFD získať dobré hodnotenie – 73 % a na Rotten Tomatoes o čosi viac – 77 %. Rovnako pozitívne sú zatiaľ aj recenzie od divákov.
„Na tento film som sa skutočne tešil už dlho. Veľmi sa to podarilo a páči sa mi to skoro viac ako originál,“ chváli jeden z divákov.
