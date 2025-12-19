Hovorí sa o ňom ako o jednom z najkrvavejších hororov roka: Diváci novému filmu udeľujú vysoké hodnotenia

Foto: Bontonfilm

Klaudia Oselská
Tip na film
Zabudnite na najkrajšie sviatky v roku, tentoraz budú poriadne krvavé.

Ak máte už dosť romantických vianočných filmov, máme pre vás niečo celkom iné. Do kín zavítal nový vianočný horor, ktorý je remakom veľmi úspešnej snímky starej viac ako 40 rokov. 

Boli ste tento rok dobrí? Veríme, že áno. Pretože tieto Vianoce sa po uliciach potuluje poriadne krvilačný Santa. Do slovenských kín dorazil remake Tarantinovho obľúbeného slashera Tichá noc, krvavá noc (Silent Night, Deadly Night), ktorý v roku 1984 šokoval divákov a prekonal aj zjazveného sadistu Freddyho Kruegera z Nočnej mory z Elm Street.

Viac z témy Tip na film:
1.
Modlíme sa k Štúrovi, hovorí režisérka Solčanská: Ukázala ho ako svätý obrázok, z hrude mu vystupuje dvojkríž
2.
Český film s tržbami 7,6 milióna prichádza na naše obrazovky. Hrajú v ňom Pauhofová aj Maštalír
3.
Film roka si už o pár hodín pozriete na obľúbenej streamovacej službe. Ovalí vás znechutenie aj dojatie
Zobraziť všetky články (374)

Ako sa uvádza v tlačovej správe, oznámenie, že sa film z roku 1984 dočká nového spracovania, vyvolalo na internete mimoriadne ohlasy a očakávania, ktoré Tichú noc, krvavú noc označujú za jednu z najväčších hororových udalostí roka.

Príbeh sleduje malého chlapca menom Billy, ktorý je svedkom vraždy svojich rodičov. Krvilačným vrahom je muž v obleku Santa Clausa. Billyho trauma z detstva úplne zlomí. Ako dospelý sa sám stane vrahom v červenom kostýme Santu a počas vianočného obdobia zabíja neposlušných ľudí z malého mesta.

Foto: Bontonfilm

Má hodnotenie 77 %

Snímka už stihla na filmovom portáli ČSFD získať dobré hodnotenie – 73 % a na Rotten Tomatoes o čosi viac – 77 %. Rovnako pozitívne sú zatiaľ aj recenzie od divákov.

„Na tento film som sa skutočne tešil už dlho. Veľmi sa to podarilo a páči sa mi to skoro viac ako originál,“ chváli jeden z divákov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac