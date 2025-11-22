Hospicový lekár popísal, čo presne sa deje s telom, keď človek umiera: Jedna vec vás poriadne šokuje

Hoci je smrť pre mnohých najväčším strašiakom, odborníci hovoria, že samotný proces umierania býva prekvapivo pokojný. Podľa lekárky sa telo na smrť pripravuje postupne. Dokonca existujú prejavy, ktoré naznačujú, že prichádza posledná fáza života.
Podľa odborníkov je umieranie oveľa pokojnejšie a prirodzenejšie, než si myslíte, píše Mail Online. Hospicová lekárka Sarah Holmesová z Veľkej Británie, ktorá roky pracuje s pacientmi v terminálnom štádiu choroby, tvrdí, že umieranie býva zvyčajne postupným spomaľovaním všetkých telesných funkcií. Hovorí, že prvé signály prichádzajú hodiny, či dokonca už dni pred koncom.
Toto sú prejavy umierania
Ľudia začnú viac spať, ťažšie sa sústredia a ich telo si akoby samo vypína nepotrebné režimy. Trávenie sa spomaľuje, preto pacienti jedia a pijú výrazne menej. Nie je to však znak utrpenia, ale naopak, ide o prirodzenú reakciu organizmu, ktorou telo šetrí energiu a pripravuje sa na poslednú fázu života.
Častým javom je aj výrazný úbytok hmotnosti. Telo prechádza do stavu ketózy, keď namiesto glukózy využíva tukové zásoby. U pacientov s ochoreniami, ako sú demencia či Parkinsonova choroba, sú však tieto zmeny menej nápadné, pretože pripomínajú priebeh samotnej choroby.
Záverečné hodiny života bývajú sprevádzané zmenami v dýchaní a srdcovej činnosti. Dych sa stáva nepravidelným, niekedy prerušovaný dlhými pauzami. Tento typ dýchania má aj svoj názov – Cheyne-Stokesovo dýchanie, je to najjasnejší signál, že koniec je blízko. Paradoxne, tento moment býva podľa lekárov často veľmi pokojný.
Na malú chvíľu môže prísť nádej
Zaujímavým, no málo známym fenoménom je tzv. záchvat jasnosti. Približne tretina umierajúcich môže tesne pred smrťou na chvíľu získať späť energiu, chuť rozprávať či javiť kontakt s okolím. Rodiny to niekedy vnímajú ako náznak zlepšenia, no ide len o krátku aktiváciu mozgu, ktorej mechanizmus zatiaľ nie je úplne vysvetlený.
Práve mozog je orgán, ktorý prekvapuje aj po smrti. Výskumy totiž ukazujú, že na krátky čas môže pokračovať v aktivite, aj keď srdce už prestalo biť.
Hoci sa téma smrti spája s obavami, podľa lekárky je najdôležitejšou súčasťou starostlivosti na konci života pokoj, prijatie a komunikácia. Keď sú vyriešené vzťahy, emócie aj praktické záležitosti, ľudia môžu posledné dni života prežiť naplno a nie v strachu.
