Urológ Švihra: Takúto farbu by mal mať zdravý moč. Toto je súčasťou preventívnej prehliadky na urológii

Opäť sme sa rozprávali s pravdepodobne najznámejším slovenským urológom, ktorý hovorí o urologickom zdraví otvorene, s nadhľadom a hlavne s humorom. Tentoraz nám okrem iného prezradil aj to, ako presne prebieha urologická preventívna prehliadka a ako by mal vyzerať zdravý moč.
Urológ MUDr. Ján Švihra, PhD. pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s humorom. Dokonca ho časopis Forbes v roku 2023 zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.
Navyše, vydavateľstvo INTEREZ MEDIA nedávno pustilo do predaja jeho prvú knihu s názvom Urostorky, ktorá vás prevedie svetom bizarných, vtipných a šokujúcich príbehov z nemocnice, pričom sa nevyhne ani dôležitej osvete v oblasti, ktorá je stále braná ako tabu. Dozviete sa tiež odpovede na otázky:
- Kedy sa môže penis zlomiť a kedy bude pripomínať papriku?
- Ako sa ženy vedia vyhnúť zápalom močového mechúra a úniku moču?
- Aký je správny pitný režim, aby nerástli močové kamene – a dajú sa rozpustiť pivom?
- Má obriezka v dnešnej dobe ešte zmysel?
- Ako na naše pohlavné zdravie a riziko rakoviny vplýva vírus HPV?
Bonusom sú názory a rady od odborníkov a známych influencerov. Po prečítaní tejto knihy sa už nebudete báť urológie a pri niektorých príbehoch sa možno aj poriadne zasmejete. Zakúpiť si ju môžete v kníhkupectvách Panta Rhei a Martinus.
Takto by mal vyzerať zdravý moč
Podľa urológa Švihru by mal mať zdravý moč svetložltú farbu. „To znamená, že by ste mali prijímať optimálne množstvo tekutín. Keď je moč príliš tmavý, pijete málo. Ak má rôzne odtiene červenej, môže to znamenať prítomnosť krvi, alebo aj to, že ste jedli černice či cviklu. Pointa je jasná – mali by ste sledovať vlastné telo vrátane svojej stravy a pitného režimu,“ vysvetlil pre interez urológ MUDr. Ján Švihra, PhD.
Urológa môžu navštíviť aj ženy
Urológ tiež uviedol, že mužom po štyridsiatke hradí urologickú preventívnu prehliadku zdravotná poisťovňa. Zároveň dodal, že v skoršom veku nie je potrebná. Samozrejme, v prípade, že muž (alebo žena) pociťuje nejaké ťažkosti, môže navštíviť urológa aj skôr. Preventívne prehliadky sa však týkajú výlučne mužov, pretože sa kontroluje prostata.
Okrem toho prezradil, že súčasťou preventívnej prehliadky na urológii je rozhovor s pacientom, odber krvi, vyšetrenie moču, ultrazvukové vyšetrenie obličiek aj močového mechúra a napokon prehmatanie genitálu s vyšetrením prostaty cez konečník. „Muži sa zbytočne boja, pretože vyšetrenie je rýchle a nevyžaduje žiadne iné nástroje, hadičky ani stery,“ dodal.
