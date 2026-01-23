Horváthovci vstupujú do novej kapitoly. Nová séria Sľubu prinesie zaujímavé zmeny, nebude im len do smiechu

Foto: Instagram.com/slub.markiza, TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Čo čaká Horváthovcov v novej sérii?

Horváthovci si v seriáli Sľub rýchlo získali srdcia divákov a stali sa jednou z najvýraznejších rodín celého príbehu. Ich prirodzený humor, trefné hlášky a doťahovanie sa medzi rodičmi a deťmi prinášajú do deja ľahkosť aj autenticitu, vďaka ktorej pôsobia ako rodina z mäsa a kostí. Práve tieto momenty robia z ich scén obľúbené pasáže seriálu.

Nie div, že sa fanúšikovia nevedia dočkať tretej série, ktorá začína už 27. januára. Chýbajú im úsmevné situácie, no nielen tie čakajú sympatickú rodinku. Do markizáckeho Telerána zavítali všetci štyria herci, ktorí na pľaci pred kamerami tvoria obľúbených Horváthovcov. Ako prezradili, ich príbeh sa posunie opäť o krok ďalej. Diváci sa tak môžu tešiť na pokračovanie, ktoré prinesie viac než len osvedčený humor.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Vzťah hlavných tvárí Sľubu odhalený: Pre Adrianu Brnčalovú je Kristián veľkou oporou, bonzla naňho jednu vec
2.
Diváci, zbystrite pozornosť: Obľúbená postava zo Sľubu si v tretej sérii prejde veľkou premenou, čo ju čaká?
3.
Nová tvár v Sľube: Herec zažíva pri nakrúcaní to, o čom môžu iní kolegovia snívať a prezradil, čo ho prekvapilo
Zobraziť všetky články (34)

Nová postava, kariérny postup a splnený sen

Netrpezliví fanúšikovia sa môžu tešiť na novinku, ktorá sa týka postavy Heleny v podaní Anikó Vargovej. „Ja môžem prezradiť to, že v lahôdkach budeme mať novú posilu. Moniku Szabó, to už vieme. To sa už asi diváci tešia,“ vyšla s pravdou von herečka. To však nie je všetko, čo môžu diváci očakávať v tretej sérii.

„Povedala by som kontinuálne, že sa nám to zlieva tá druhá a tretia séria, pretože sme aj v lete točili, takže sme takí opatrní, že vlastne čo bolo, čo môžeme prezradiť a čo nemôžeme, ale určite budeme stále niečo riešiť,“ prezradila Anikó a pozrela sa na deti. Veľa vecí totiž budú riešiť práve okolo nich.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Nie však vždy im bude do smiechu. „Sme výnimoční alebo teda zaujímaví v tom, že sme trošku taká komediálna rodina. Ale som veľmi rada, že v tom Sľube sa vlastne aj vážnejšie témy preberajú, pretože to k tomu obdobiu jednoducho patrilo. Bolo to aj náročné, čo sa týka ŠTB alebo emigrácie,“ doplnila.

Gregor Hološka s ňou súhlasil a zároveň uviedol, čo sa udeje v živote školníka Jána. „Tak má to v sebe takú pestrosť. A ja za seba môžem prezradiť iba jednu vetu. Čaká ma kariérny postup,“ bonzol na svoju postavu. Naproti tomu ich seriálovej dcére sa konečne splní sen. „No tak Barbora je už na tom svojom vysnívanom konzervatóriu a tam stretáva niekoľko zaujímavých ľudí,“ odtajnila niečo o svojej postave Dorota Kaľavská.

Čo má herečka spoločné s Barborou?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac