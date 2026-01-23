Horváthovci vstupujú do novej kapitoly. Nová séria Sľubu prinesie zaujímavé zmeny, nebude im len do smiechu

Horváthovci si v seriáli Sľub rýchlo získali srdcia divákov a stali sa jednou z najvýraznejších rodín celého príbehu. Ich prirodzený humor, trefné hlášky a doťahovanie sa medzi rodičmi a deťmi prinášajú do deja ľahkosť aj autenticitu, vďaka ktorej pôsobia ako rodina z mäsa a kostí. Práve tieto momenty robia z ich scén obľúbené pasáže seriálu.
Nie div, že sa fanúšikovia nevedia dočkať tretej série, ktorá začína už 27. januára. Chýbajú im úsmevné situácie, no nielen tie čakajú sympatickú rodinku. Do markizáckeho Telerána zavítali všetci štyria herci, ktorí na pľaci pred kamerami tvoria obľúbených Horváthovcov. Ako prezradili, ich príbeh sa posunie opäť o krok ďalej. Diváci sa tak môžu tešiť na pokračovanie, ktoré prinesie viac než len osvedčený humor.
Nová postava, kariérny postup a splnený sen
Netrpezliví fanúšikovia sa môžu tešiť na novinku, ktorá sa týka postavy Heleny v podaní Anikó Vargovej. „Ja môžem prezradiť to, že v lahôdkach budeme mať novú posilu. Moniku Szabó, to už vieme. To sa už asi diváci tešia,“ vyšla s pravdou von herečka. To však nie je všetko, čo môžu diváci očakávať v tretej sérii.
„Povedala by som kontinuálne, že sa nám to zlieva tá druhá a tretia séria, pretože sme aj v lete točili, takže sme takí opatrní, že vlastne čo bolo, čo môžeme prezradiť a čo nemôžeme, ale určite budeme stále niečo riešiť,“ prezradila Anikó a pozrela sa na deti. Veľa vecí totiž budú riešiť práve okolo nich.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nie však vždy im bude do smiechu. „Sme výnimoční alebo teda zaujímaví v tom, že sme trošku taká komediálna rodina. Ale som veľmi rada, že v tom Sľube sa vlastne aj vážnejšie témy preberajú, pretože to k tomu obdobiu jednoducho patrilo. Bolo to aj náročné, čo sa týka ŠTB alebo emigrácie,“ doplnila.
Gregor Hološka s ňou súhlasil a zároveň uviedol, čo sa udeje v živote školníka Jána. „Tak má to v sebe takú pestrosť. A ja za seba môžem prezradiť iba jednu vetu. Čaká ma kariérny postup,“ bonzol na svoju postavu. Naproti tomu ich seriálovej dcére sa konečne splní sen. „No tak Barbora je už na tom svojom vysnívanom konzervatóriu a tam stretáva niekoľko zaujímavých ľudí,“ odtajnila niečo o svojej postave Dorota Kaľavská.
Nahlásiť chybu v článku