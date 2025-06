Hoci teraz hrá v Sľube, na Jula z Dunaja nezabúda. Herec opísal desivú situáciu, ktorú zažil s jednou paňou

Mnohí diváci si ho zafixovali ako vypočítavého gardistu Jula Šándora z Dunaja, k vašim službám a aj keď bol negatívnou postavou, celkom si ho obľúbili. Prirodzene, že jeho odchod z úspešnej ságy mnohých zarmútil. A hoci hviezdi v Sľube, zrejme to nie je adekvátna náhrada. Fanúšikovia sa naňho pýtajú a chcú vedieť, či sa náhodou nevráti do 11. série po prázdninách.

Už na začiatku roka chceli diváci vedieť, či bude v Dunaji, k vašim službám pokračovať, ako uviedla Markíza. Očividne sa Jakub Švec v role gardistu, ktorý sa dokonca na krátky čas stal veliteľom gardy, zapáčil fanúšikom. „Som najšťastnejší za to, že je to nenávidená postava, bol by skôr problém, keby bola ,návidená‘,“ uviedol sympatický herec pre Plus Jeden Deň.

Čo sa mu stalo?

Podelil sa tiež o zaujímavý zážitok, ktorý ho celkom šokoval. „Zažil som však desivú situáciu, keď ma jedna pani zastavila a spýtala sa, či sa s ňou môžem odfotiť, a to pre jej syna, pretože som pre neho v Dunaji vzor,“ začal s opisom momentu, ktorý ho prekvapil. „Nechápal som, prečo vzor? Vy viete, že to je fašista a gardista? Ona mi na to povedala, že vie, no deti to tak neberú. Tak od čoho sme, aby sme im to vysvetlili?“ dodal herec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Švec (@jakub_svec)

Ako ďalej pokračoval, umelec tiež niečo povedal k budúcnosti Jula v Dunaji, k vašim službám. Hoci sa tvári veľmi tajomne, zdá sa, že za tým predsa len môže byť pozitívna správa pre nadšených televíznych divákov. „Ja a Dunaj? Nooo, nemôžem ešte prezradiť, nemôžem nič prezradiť,“ uviedol záhadne.

Divákom svitá nádej