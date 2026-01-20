Slováci ostali so zatajeným dychom, sledovali sme nebeské divadlo: Nočnú oblohu rozžiarila polárna žiara

Facebook - Severe Weather Slovakia o.z. (DonP)

Roland Brožkovič
TASR
Slováci mali možnosť vidieť nádherné nebeské divadlo.

Silná geomagnetická búrka v noci na utorok spôsobila, že vo viacerých častiach Európy, vrátane Slovenska, bolo možné spozorovať polárnu žiaru. Cez noc tak vznikli desiatky neuveriteľných fotografií.

Polárna žiara na Zemi vzniká, keď sa energeticky nabité častice zo Slnka dostanú k Zemi vo forme slnečného vetra a narážajú do molekúl plynov v horných vrstvách atmosféry. Deje sa to vo výške 80 až 250 kilometrov nad zemským povrchom najčastejšie v okolí severného a južného polárneho kruhu. Pri intenzívnej slnečnej aktivite sa rozšíri aj do stredných zemepisných šírok.

Silná geomagnetická búrka

Pozorovanie žiary zo Slovenska umožnila silná geomagnetická búrka, ktorú americký Národný úrad pre oceán a atmosféru zaradil do druhej najsilnejšej kategórie G4. Búrka takejto sily môže ovplyvniť funkčnosť satelitov a narušiť systémy GPS.

Podľa astronomickej platformy Spaceweather vietor zo Slnka prekonal vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou len za približne 25 hodín. Za normálnych okolností túto vzdialenosť prekoná za tri až štyri dni. Polárnu žiaru bolo v noci na utorok možné sledovať aj zo Švajčiarska, z Ukrajiny, Nemecka, Kanady a zo severnej časti Spojených štátov.

