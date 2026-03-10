Hlášky z Mama, ožeň ma bodujú: Slovenský Legolas hviezdi, no diváci sa zhodli na úplne inom favoritovi

Premiérová epizóda zoznamovacej šou bola mimoriadne úspešná.

Zoznamovacia šou sa po 12 rokoch vrátila v modernej, autentickej podobe, ktorá reflektuje dnešné vzťahy, očakávania aj generačné rozdiely. Každý, kto si sem prišiel hľadať lásku, tak dostal mladších aj starších potenciálnych partnerov, pričom nezáleží ani na tom, či pochádzajú z rovnakého kúta Slovenska.

Mama, ožeň ma má za sebou oficiálne premiéru novej série. V nej došlo k viacerým zmenám, pričom si po novom partnerov nevyberajú len muži, ale aj ženy, ktoré majú možnosť rozhodovať o tom, s kým chcú zdieľať svoj život. Samozrejme, pri výbere pomáhajú mamy a celú šou komentuje Michal Hudák, tak ako to bolo v pôvodnej verzii.

Čo na ňu hovoria diváci?

Prvú epizódu majú diváci za sebou. V nej sa stihli spoznať s účinkujúcimi, ktorí hľadajú lásku a ktorí si prišli vyberať z viacerých partnerov. Kompletnú zostavu tvoria 36-ročný Lukáš, 22-ročná Lucia, 30-ročný Tomáš, 22-ročná Lenka, 32-ročný Juraj, 36-ročná Jarmila a 25-ročný Tomáš.

V premiérovej epizóde diváci videli tri štvorice a jednu trojicu, kde nápadníci bojujú o srdce jednej vyvolenej osoby – Lenky, Tomáša, Tomáša alebo Jarky. Z komentárov ľudí, ktorí tento boj sledovali, vyplýva, že najsympatickejší im bol dlhovlasý Tomáš. Naopak, najmenej priazne si získala Lenka, ktorá má podľa nich príliš vysoké nároky a dokonca ju nazvali „Paris Hilton“. Čo sa týka hlášok, zdá sa, že ich pobavili najmä prezývky ako Legolas či princ Krasoň.

„Som si myslela, že v roku 2026 sa už tak nenarehocem. Opak pravdou. Hudák extrém Legolas z BB extrém. Blondíni u stolu ma zabili, princ Krasoň detto. Toto nám chýbalo. Smutné, ja viem, ale človek aj zabudol na všetko zlé, aj keď na blbosti iných, ale čo už, vybrali si. Emanuel, dievča uterák na hlave… bolel ma bok. Neviem, či hľadali dlho, ale čo je moc, je moc… byt, čo ani Vlado Voštinár nenašiel. Hudák podľa mňa a jeho komenty najväčšia akcia,“ zhodnotila diváčka.

„Úžasná oddychovka po celom dni, že človek zabudne na všetko. „Ja nepracujem, ja som fitness influencerka. A to je tvoja práca? Zatiaľ nie, iba vysnívaná.“. „Keď je človek štíhly, tak má poriadok v živote.“  Myslím si, že keď sa niekto sem prihlási, tak má dobrý bordel aj v hlave, aj v živote. Neskutočné, ako sa chcú ľudia ukazovať,“ zhrnula diváčka a nezabudla pridať najlepšie hlášky z tejto epizódy aj s jej reakciou na ne.

Bez neho by to nebolo ono

Väčšina divákov sa pritom zhodla na jednom: „Za mňa najzábavnejšie na celom sú Mišove komenty.“ , „Hudák je topka.“ , „Tak na tie Hudákove komenty som sa tešila najviac.“ Najväčší úspech si tak nezískali účastníci šou, ale jej moderátor, ktorý viackrát trafil klinček po hlavičke a svojimi hláškami nielen udržal divákov pri obrazovkách, ale aj naplno ich rozosmial.

O úspechu šou svedčí aj vysoká sledovanosť. Premiérová epizóda dosiahla v univerzálnej skupine sledovanosť 7,9 % (Rtg%) a trhový podiel 22,1 % (Shr%), pričom šou zasiahla až 592-tisíc divákov (AvRch000). Ešte vyšší podiel – 26,9 % (Shr%) zaznamenal program v obchodnej cieľovke pri sledovanosti 7,3 % (Rtg%).

