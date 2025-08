Hlas-SD nebude súhlasiť so zásahmi do 2. piliera: Tvrdenia opozície odmieta, konsolidačný balík vraj ešte nie je pripravený

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) nesúhlasí so znižovaním odvodov do druhého piliera. Strana Hlas-SD vo všeobecnosti odmieta znižovania sociálneho štandardu ľudí. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii šéf rezortu práce, ktorý tak reagoval na pondelkové (4. 8.) vyjadrenia opozičného Progresívneho Slovenska.

„Konsolidačný balík nie je pripravený, nie je hotový, nie je na stole, takže ak hovoria, že už sú jasné niektoré konsolidačné opatrenia, tak to nie je pravda. A zároveň chcem opäť dodať to, čo som už niekoľkokrát povedal, že strana Hlas-SD nebude súhlasiť so znižovaním sociálneho štandardu ľudí a strana Hlas-SD nebude súhlasiť so znižovaním odvodov do druhého piliera,“ povedal Tomáš.

PS sa obáva o peniaze v druhom pilieri

Progresívne Slovensko v pondelok na tlačovej konferencii uviedlo, že peniaze, ktoré si obyvatelia Slovenska šetria v druhom pilieri, sú opäť v ohrození. Opoziční poslanci skonštatovali, že najpravdepodobnejšie dôjde k ďalšiemu znižovaniu príspevkov, zo štyroch percent na dve percentá, či k ďalšiemu otvoreniu druhého piliera.