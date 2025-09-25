Hlas rieši vnútorné napätie: Ferenčákove názory podľa Šutaja Eštoka nereprezentujú stranu, takýto by mal byť jeho osud

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Šutaja Eštoka mrzí, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany.

Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. Upozorňuje však na to, že Ferenčák v poslednom období svojimi názormi nereprezentuje Hlas.

Chce s ním preto diskutovať medzi štyrmi očami. Kritizoval jeho postoj pri hlasovaní o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v parlamente, pri ktorom Ferenčák nehlasoval. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„U nás má priestor aj zblúdilá ovca“

„S Ferenčákom sa budem baviť. Je súčasťou poslaneckého klubu Hlasu aj súčasťou strany Hlas. V poslednom období však jeho názory vôbec nereprezentujú názory ani klubu, ani strany. U nás má však priestor každá zblúdilá ovca, aby sme si sadli a povedali, ako chceme do budúcnosti fungovať, pretože nám záleží na stabilite tejto koalície a chceme byť aj my stabilným partnerom,“ vyhlásil.

Kritika za podporu opozície

Šutaja Eštoka mrzí, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany. „Príde mi absolútne nezodpovedné pridávať sa na stranu opozície, ktorá neprišla s jedným jediným návrhom a iba populisticky čosi hádže do verejného priestoru,“ doplnil.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zároveň namietal Ferenčákove vyjadrenia o podpore vládnej koalície. Upozornil pritom na to, že konsolidácia bola kľúčovým zákonom. Ferenčáka vyzval, aby nehral sólo. „Tu treba držať líniu tejto vlády, ktorej sme súčasťou a ktorej súčasťou sme sa rozhodli byť dobrovoľne a chceme ňou byť,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môže byť ozbrojený a nebezpečný: Muža zo Sabinova polícia stále nedolapila, verejnosť má byť v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac