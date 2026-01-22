Historický zvrat v českej Ruži pre nevestu: Ženích ukončil šou predčasne, diváci neveria vlastným očiam

Diváci, ktorí sledovali na VOYO reality šou Bachelor Česko, sa stali svedkami nevídaného okamihu, ktorý prepísal doterajšie pravidlá šou. Niečo také tu totiž ešte nebolo. Bachelor Martin sa rozhodol, že nebude čakať až do finále a prestane skrývať to, čo cíti. Jeho srdce prehovorilo, on ho počúval a spravil nečakaný krok, ktorý šokoval nielen českých divákov.
Nechcel ďalej pokračovať v šou len zo zotrvačnosti a ostatné dievčatá držať v neistote. Jeho srdce malo jasno, preto sa rozhodol konať. Prvýkrát sa stalo, že ženích odišiel zo šou predčasne. Presne to spravil Bachelor Martin, ktorý si spomedzi krásnych dievčat vybral svoju vyvolenú. City boli silnejšie ako on, a hoci v šou bolo ešte niekoľko dievčat, on si tú svoju už vybral, ako informovala Markíza.
Keď láska zvíťazí
Vybral si sympatickú blondínku Paulínu, ktorá zažila niečo, po čom túži každá žena. Vypočula si krásne romantické slová smerujúce na jej adresu, prostredníctvom ktorých jej vyznal lásku a dodal, že chce stráviť budúcnosť práve s ňou. Paulína bola z toho nadšená a taktiež neskrývala svoje city. „Predstavujem si spoločné bývanie…“ povedal Martin so zasneným pohľadom, ktorý venoval Paulíne.
Dokonca ju zaskočil, že by chcel mať štyri deti. Je vidieť, že sa Martin zaľúbil, zatiaľ čo Paulína sa držala viac pri zemi. „Reálne veci začínajú až vonku mimo kamier,“ zareagovala na jeho predstavy o ich živote, no neskôr hneď pookriala. „Máš rada prekvapenia?“ opýtal sa jej Martin, zaviazal jej oči šatkou a zaviedol na iné miesto. Bolo jasné, čo bude nasledovať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Paulínka, keď som sa vydal na túto cestu, hlboko vo vnútri som dúfal, že tu stretnem niekoho výnimočného, s kým bude dávať všetko zmysel. A od prvého okamihu, ako sme sa rozprávali, som cítil, že všetko bude s tebou tak, ako má byť. Dnes už nechcem počúvať nič iné než svoje srdce. A to mi hovorí, že ty si tá, ktorú som hľadal. Paulínka, namiesto poslednej ruže by som ti chcel niečo ponúknuť,“ oznámil jej Martin a vytiahol malú čiernu krabičku. „Prsteň ako symbol toho, čo k tebe cítim,“ dodal.
