Historický zvrat v českej Ruži pre nevestu: Ženích ukončil šou predčasne, diváci neveria vlastným očiam

Foto: VOYO

Jana Petrejová
Ruža pre nevestu
Česká Ruža pre nevestu prepísala históriu.

Diváci, ktorí sledovali na VOYO reality šou Bachelor Česko, sa stali svedkami nevídaného okamihu, ktorý prepísal doterajšie pravidlá šou. Niečo také tu totiž ešte nebolo. Bachelor Martin sa rozhodol, že nebude čakať až do finále a prestane skrývať to, čo cíti. Jeho srdce prehovorilo, on ho počúval a spravil nečakaný krok, ktorý šokoval nielen českých divákov. 

Nechcel ďalej pokračovať v šou len zo zotrvačnosti a ostatné dievčatá držať v neistote. Jeho srdce malo jasno, preto sa rozhodol konať. Prvýkrát sa stalo, že ženích odišiel zo šou predčasne. Presne to spravil Bachelor Martin, ktorý si spomedzi krásnych dievčat vybral svoju vyvolenú. City boli silnejšie ako on, a hoci v šou bolo ešte niekoľko dievčat, on si tú svoju už vybral, ako informovala Markíza.

Viac z témy Ruža pre nevestu:
1.
Je to oficiálne. Ruža pre nevestu odhalila ženícha: Je ním sexi boháč z Dubaja, zistite o ňom viac
2.
Česká Ruža ich neukázala najlepšie. Vypadnutá ružička vysvetlila, prečo ona a ostatné súťažiace vyzerali v televízii inak
3.
Prvá epizóda novej Ruže pre nevestu je tu: Diváci ostali v šoku, televízia sa rozhodla pre riskantný krok
Zobraziť všetky články (127)

Keď láska zvíťazí

Vybral si sympatickú blondínku Paulínu, ktorá zažila niečo, po čom túži každá žena. Vypočula si krásne romantické slová smerujúce na jej adresu, prostredníctvom ktorých jej vyznal lásku a dodal, že chce stráviť budúcnosť práve s ňou. Paulína bola z toho nadšená a taktiež neskrývala svoje city. „Predstavujem si spoločné bývanie…“ povedal Martin so zasneným pohľadom, ktorý venoval Paulíne.

Dokonca ju zaskočil, že by chcel mať štyri deti. Je vidieť, že sa Martin zaľúbil, zatiaľ čo Paulína sa držala viac pri zemi. „Reálne veci začínajú až vonku mimo kamier,“ zareagovala na jeho predstavy o ich živote, no neskôr hneď pookriala. „Máš rada prekvapenia?“ opýtal sa jej Martin, zaviazal jej oči šatkou a zaviedol na iné miesto. Bolo jasné, čo bude nasledovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

„Paulínka, keď som sa vydal na túto cestu, hlboko vo vnútri som dúfal, že tu stretnem niekoho výnimočného, s kým bude dávať všetko zmysel. A od prvého okamihu, ako sme sa rozprávali, som cítil, že všetko bude s tebou tak, ako má byť. Dnes už nechcem počúvať nič iné než svoje srdce. A to mi hovorí, že ty si tá, ktorú som hľadal. Paulínka, namiesto poslednej ruže by som ti chcel niečo ponúknuť,“ oznámil jej Martin a vytiahol malú čiernu krabičku. „Prsteň ako symbol toho, čo k tebe cítim,“ dodal.

Cesta dievčat za láskou sa skončila

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac