Hilmerová a Bekr vhupli do roku 2026 s humorom: Herečka z Dunaja priznala, čo ich donútilo doma spomaliť

Monika Hilmerová, ktorá hviezdi v Dunaji, k vašim službám a jej manžel, choreograf Jaro Bekr, patria k najobľúbenejším párom slovenského šoubiznisu nielen pre svoje profesionálne úspechy, ale aj vďaka prirodzenosti a humoru, s akým pristupujú k životu aj rodine. A presne tak vkročili aj do nového roku.
Dvojica sa v Teleráne podelila o chvíle, ktoré prežili počas Vianoc. „Zdieľané“ momenty zo spoločných dní pri stromčeku a úsmevy pri rodinných tradíciách opäť ukázali, že sú pre nich sviatky o jednoduchých hodnotách – láske, pohode a radosti z toho, že môžu byť spolu. Posledné sviatky však boli predsa len v niečom iné.
Zrušené plány im radosť nepokazili
Dvojica si nevie vynachváliť posledné Vianoce, ktoré boli pre nich naozaj vydarené. Ani nabúrané plány, ktoré pôvodne mali, im nepokazili náladu. „Ja si myslím, že sme mali krásne Vianoce. Mali sme konečne veľa času na seba a boli sme spolu. Ešte sme aj plánovali, že vyrazíme niekam po Vianociach, no kvôli psovi sme nakoniec nemohli, musel ísť na operáciu,“ ozrejmila Monika Hilmerová.
Avšak zobrali to z tej pozitívnej stránky, malo to totiž pre nich jednu výhodu. „Takže sme ostali doma a to nás tak nejak úplne spomalilo a ja som zrazu pozerala televíziu, sledovala seriály, filmy,“ priznala ikona z dobového seriálu. Rodina tak mohla byť spolu a užiť si nerušené sledovanie televízie. Išlo o vzácne chvíle, ktoré nepovažujú za samozrejmosť. „To sa stane veľakrát, len po piatich minútach zaspím,“ uviedla Monika na pravú mieru, a tentokrát si cez Vianoce užila celé filmy.
Vianoce teda boli pre nich pokojné bez akéhokoľvek zhonu, no taktiež boli aj o pečení, keďže Monika prvýkrát robila tradičný štedrák. Reč padla aj na ciele a predsavzatia, no ako vyšiel s pravdou von Jaro Bekr, tie uňho nehrozia. „Nedávam si žiadne predsavzatia, lebo sa viem držať tak nejak celý rok a nepotrebujem si dať nejakú métu, že budem neviem čo,“ poznamenal a spomenul „meme“ na internete, ktoré si ľudia posielajú.
Na jednom „meme“ je chladnička s misou ovocia, teda so zdravými potravinami a 6. januára dávajú „memečka“ s pohárom vína. Chcel tým naznačiť nestálosť ľudí a to, že ich predsavzatia trvajú zvyčajne len pár dní.
