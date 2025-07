Herec Matthew McConaughey zaujal na Wimbledone gestom voči kráľovskej rodine. Fanúšikovia ho nazvali džentlmenom

V nedeľu sa počas finále Wimbledonu nestal stredobodom pozornosti len víťaz Jannik Sinner, ale aj hollywoodska hviezda Matthew McConaughey, ktorého jednoduchý prejav úcty nezostal nepovšimnutý.

Ako uviedol magazín dailymail.co.uk, americký herec zaujal divákov v kráľovskej lóži svojím nenápadným, no dojímavým gestom voči princovi Williamovi a princeznej Kate, keď sa na znak úcty postavil počas ich príchodu na tribúnu. Hoci sa od Američanov formálna poklona voči britskej monarchii nevyžaduje, McConaughey svojím postojom ukázal, že rešpekt a dobré vychovanie presahujú hranice etikety.

Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnej sieti X, bolo vidieť, ako sa herec pri príchode kráľovského páru bez váhania postavil. Fanúšikovia tento moment okamžite ocenili. „Matthew McConaughey stál, aby zatlieskal princovi a princeznej z Walesu. Aký milý južanský džentlmen,“ komentoval jeden z nich.

Matthew McConaughey standing to applaud the Prince & Princess of Wales. What a lovely southern gentleman. pic.twitter.com/0OlywoAmtw

— Sarah Delore (@sarah_delore) July 13, 2025