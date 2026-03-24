Neprajníci jej hovoria, že je stará: Hana Gregorová im posiela jasný odkaz, je atypická dôchodkyňa

Foto: Facebook (Hana)

Jana Petrejová
Úprimnosť a otvorenosť jej rozhodne nechýbajú.

Herečka patrí medzi osobnosti, ktoré si nikdy nedávali servítku pred ústa. Počas svojej bohatej kariéry si získala nielen obdiv fanúšikov, ale aj rešpekt kolegov a to nielen vďaka talentu, ale aj pre svoju priamočiarosť. Aj dnes, vo veku 73 rokov, dokazuje, že energia, humor a nadhľad jej rozhodne nechýbajú.

Napriek tomu, že by si mohla užívať pokojnejšie obdobie života, ona sama priznáva, že patrí k ľuďom, ktorí jednoducho nedokážu sedieť len tak so založenými rukami. Neustále je aktívna, pracuje a prijíma nové výzvy. Hoci nemá núdzu o popularitu, ani jej sa nevyhýba odvrátená stránka slávy – kritika a nenávistné komentáre. Tie sa často týkajú jej veku a vzhľadu, no zdá sa, že si z toho nič nerobí, ako naznačila v rozhovore pre Topky.

Preferuje aktívny život

Hana Gregorová si nenechala ujsť štart špeciálu Let’s dance, na ktorú zavítala. Napokon, v pamäti jej ostali spomienky na časy spred dvoch rokov, keď sa vo veku 71 rokov stala herečka historicky najstaršou účastníčkou tanečnej šou. „Keď mi zavolali, som si myslela, že je to vtip. Ale bolo to príjemné, milé, fajn ľudia, radosť,“ prezradila Hana Gregorová, ktorá hrá tiež v Sľube, svoje prvé pocity po tom, čo dostala ponuku do súťaže.

Hoci by si človek pomyslel, že na tréningoch musela veľa trpieť a drela ostošesť, herečka to vidí trochu inak. „Takto nepristupujem k životu. Nič nie je za trest. Každá práca je odmena svojím spôsobom. Takže ma to bavilo a bolo to fajn,“ objasnila Hana Gregorová, ktorá naznačila, že to nebolo jednoduché, no za dôležité považuje niečo iné. Mala z toho radosť i napriek tomu, že to nebolo dokonalé.

Herečka, ktorá priznala, že by do šou išla aj dnes, nerobí nič špeciálne pre svoju kondičku. Na druhej strane, je neposedná a samú seba považuje za atypickú dôchodkyňu. „Ja sa nezastavím, neznášam sedieť a nič nerobiť. Aj keď netočím, tak si vždy niečo nájdem, aby som bola aktívna,“ vyšla s pravdou von Hana, ktorá nezvykne lúštiť krížovky ako mnohí iní dôchodcovia. Jednoducho miluje aktívny život.

„Vďaka Bohu, bolo mi dopriate, že aj v 74 rokoch chodím po vlastných, hlava mi funguje. Je to trošku aj genetika,“ poznamenala umelkyňa, ktorá sa môže pochváliť pevným zdravím, hoci to nemožno povedať o postave, ktorú stvárňuje v Dunaji, k vašim službám. V seriáli hrá zatrpknutú Berthu pripútanú na invalidný vozík. „Som vďačná. Síce ráno vstanem a všetko ma bolí, ale potom to rozchodím,“ dodala Hana, ako sa cíti po zobudení. Považuje to však za úplne normálnu vec.

Z vrások si nič nerobí

