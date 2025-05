Grilovali s rodinami, potom začala streľba: Park plný ľudí sa zmenil na miesto činu. Hlásia 2 mŕtvych a množstvo zranených

Pokojný sviatočný deň v americkej Philadelphii ukončila v noci hromadná streľba. V známom parku prišlo o život muž a žena, zranených je deväť ďalších ľudí vrátane tínedžerov.

Ako informuje ABC Action News, v pondelok večer vypukla v parku Fairmount Park v Philadelphii hromadná streľba, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych – muža a ženu a deväť zranených. Medzi zranenými sú aj traja tínedžeri vo veku od 15 do 17 rokov. Incident sa odohral okolo 22:27 miestneho času v oblasti križovatky ulíc Lemon Hill Drive a Poplar Drive.

Podľa miestneho komisára Kevina Bethla bolo vypálených viacero výstrelov a vyšetrovatelia zisťujú, či bolo použitých viacero zbraní. V súvislosti s prípadom zatiaľ nikoho nezadržali a z miesta činu neboli zaistené žiadne zbrane. Totožnosť obetí zatiaľ nebola zverejnená.

Another mass shooting in America.

Philadelphia. Over 200 teenagers gathered. Dozens of shots fired.

At least 7 victims.

Children aren’t safe at schools, malls, or even social gatherings now.

When will this end?#Philadelphia #GunViolence #MassShooting pic.twitter.com/eOiK5LpBIF

— The Curious Quill (@PleasingRj) May 27, 2025