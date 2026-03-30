Prázdne výklady a zamknuté dvere. V slovenských mestách skončili mnohé prevádzky, zákazníkov ubúda

Ilustračná foto: TASR - Ján Krošlák

Jakub Baláž
Negatívny trend trápi viaceré slovenské mestá, dôvodov je hneď niekoľko.

Centrá miest vo všeobecnosti patria medzi atraktívne lokality nielen na bývanie, ale tiež na podnikanie. Mesačné nájmy v komerčných priestoroch tu často dosahujú najvyššie úrovne v rámci regiónu, a prirodzene centrum vždy bolo považované za profitabilnú a lukratívnu oblasť. Nuž, to už tak celkom neplatí a realitu pociťujú obchodníci naprieč celým Slovenskom.

Z viacerých miest totiž prichádzajú správy o tom, že z ich „srdca“ postupne odchádzajú obchodníci, ktorých sa nedarí nahradiť. Výsledkom sú tak prázdne priestory a ešte menší počet návštevníkov, čo v konečnom dôsledku negatívne vplýva aj na gastrosegment či ďalšie pridružené služby.

Nákupné správanie ľudí sa mení

Tento proces vyľudňovania kedysi najpopulárnejších lokalít nie je náhodný. Súvisí s dlhodobým trendom nákupného správania Slovákov, ktorí dnes preferujú pohodlnejšie a rýchlejšie spôsoby zaobstarania si požadovaného tovaru. Uvedený trend, samozrejme, nie je výlučne záležitosťou tuzemských spotrebiteľov, hlásia ho aj z iných krajín.

Médiá v uplynulých mesiacoch obletelo niekoľko správ, podľa ktorých mnohé obchodné priestory v centrách miest zívajú prázdnotou, pričom záujemcov o podnikanie v tomto prostredí veľa nie je.

Pochopiteľne, problematika vyľudňovania centier miest je komplexnejšia a ide o súhrn viacerých podstatných skutočností.

Nákupné centrá a ich popularita

Obchodné centrá, retailové parky či rôzne shopping zóny sú jedným z hlavných dôvodov, prečo obchodníci v centrách prichádzajú o klientelu. Ľudia dnes preferujú rýchle nákupy so širšou koncentráciou známych značiek pod jednou strechou. Výhodou tiež často býva pohodlné a bezplatné parkovanie, respektíve ľahká dostupnosť, ktorá v centre mesta skrátka chýba.

Dnes už môžeme hovoriť o tom, že retail sa prioritne presúva do obchodných domov a centrum mesta sa zákazníkom spája skôr so zážitkami a s gastrom. Zanedbateľné nie sú ani ekonomické parametre – v praxi majú v centre mesta podnikatelia problém uživiť svoje prevádzky. Súvisí to so zvyšujúcimi sa nákladmi a stenčujúcou sa klientelou, čo vo finále sťažuje vykázať profit.

Ilustračná foto: TASR – Lukáš Grinaj

Vo väčších mestách sa obchodníci okrem miestnych ľudí spoliehajú aj na turistov. Tí sú však často viazaní na sezónu a ich nákupy v týchto lokalitách smerujú skôr k suvenírom a gastru, nie k bežným maloobchodným prevádzkam.

Spleť faktorov na konci dňa vytvára akúsi špirálu – v centre mesta skončia silnejší obchodníci, čím klesne atraktivita danej ulice a tak aj počet návštevníkov. To vedie k nižším tržbám a súvisí s exitom ďalších obchodov.

Trápi to Slovákov aj Čechov

O fenoméne ešte vo februári informovali napríklad aj naši susedia. Podľa portálu tn.cz predajne v menších mestách postupne krachujú a ako jeden z hlavných dôvodov má byť rastúca popularita nákupných centier.

Dnes ľudia veľmi uprednostňujú to pohodlie, že majú všetko na jednom mieste. Nemusia chodiť zvlášť do nejakého obchodu po potraviny, niekam inam po drogériu,“ uviedol pre portál ekonóm z Newton University Jan Boubín.

Na podobný problém nedávno upozornil tiež portál MY Nové Zámky, podľa ktorého sa v meste opakuje rovnaký scenár a menší obchodníci v centre skrátka nevedia prežiť. Množstvo zatvorených prevádzok má byť napríklad aj v Poprade, na čo upozornil poslanec za PS Michal Sabo. Ďalším príkladom z praxe je aj bratislavská Obchodná ulica, ktorá kedysi patrila medzi významné shopping lokality hlavného mesta. Dnes je jej pozícia úplne iná.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jej výrobky poznajú mnohí Slováci, teraz je definitívne v konkurze. Tradícia známej firmy siaha do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac