Generál Zmeko o systéme S-300: Bol v zlom stave, chýbali diely aj munícia. Modernizáciu politici odmietali

Darovanie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka neohrozilo obranyschopnosť Slovenska. Tvrdí, že systém bol už pred odoslaním vo veľmi zlom stave a vojaci ho dokázali udržiavať v prevádzke len s veľkým úsilím.
Ako píše Denník N, povedal to v rádiu Expres, pričom spomenul, že armáda mala dlhodobo problém s nedostatkom náhradných dielov aj munície. Zmeko zároveň pripomenul, že politici v minulosti odmietli požiadavky na modernizáciu systému.
Odmieta obvinenia z prispôsobovania sa vláde
Zmeko sa v rozhovore ohradil voči kritikom, ktorí tvrdia, že pri rozhodovaní o darovaní systému S-300 alebo stíhačiek MiG prispôsoboval svoje stanoviská potrebám bývalej vlády. „Takéto tvrdenia si vyprosujem,“ povedal. Na jeho adresu sa nedávno vyjadril aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého Zmeko postupoval podľa pokynov vtedajšieho ministra obrany Jaroslava Naďa.
Kaliňák uviedol, že „minister dal pokyn, Zmeko ho vykonal“. Zmeko tieto tvrdenia odmieta. Zdôraznil, že keď generálny štáb posudzoval darovanie stíhačiek MiG aj systému S-300, vychádzal z reálneho stavu techniky a z hodnotenia obranyschopnosti. „Ja slúžim od svojich štrnástich rokov, prisahal som vernosť Slovenskej republike. Nikdy by som sa nepodpísal pod analýzu, ktorá by ohrozila našu obranyschopnosť,“ vyhlásil.
Prehra Kyjeva by podľa neho znamenala väčšie riziko
Bývalý náčelník generálneho štábu sa v rozhovore vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Podľa jeho slov ozbrojené sily rozhodne nechcú scenár, v ktorom by Kyjev prehral. Takýto vývoj by podľa Zmeka znamenal väčšie ohrozenie Slovenska a bezpečnostnú situáciu v regióne by podľa neho ešte viac zhoršil.
