Generál Zmeko o systéme S-300: Bol v zlom stave, chýbali diely aj munícia. Modernizáciu politici odmietali

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Generál Daniel Zmeko reaguje na kritiku darovania systému S-300.

Darovanie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka neohrozilo obranyschopnosť Slovenska. Tvrdí, že systém bol už pred odoslaním vo veľmi zlom stave a vojaci ho dokázali udržiavať v prevádzke len s veľkým úsilím.

Ako píše Denník N, povedal to v rádiu Expres, pričom spomenul, že armáda mala dlhodobo problém s nedostatkom náhradných dielov aj munície. Zmeko zároveň pripomenul, že politici v minulosti odmietli požiadavky na modernizáciu systému.

Zobraziť všetky články (1669)

Odmieta obvinenia z prispôsobovania sa vláde

Zmeko sa v rozhovore ohradil voči kritikom, ktorí tvrdia, že pri rozhodovaní o darovaní systému S-300 alebo stíhačiek MiG prispôsoboval svoje stanoviská potrebám bývalej vlády. „Takéto tvrdenia si vyprosujem,“ povedal. Na jeho adresu sa nedávno vyjadril aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého Zmeko postupoval podľa pokynov vtedajšieho ministra obrany Jaroslava Naďa.

Slovenské S-300. Foto: Darkone, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Kaliňák uviedol, že „minister dal pokyn, Zmeko ho vykonal“. Zmeko tieto tvrdenia odmieta. Zdôraznil, že keď generálny štáb posudzoval darovanie stíhačiek MiG aj systému S-300, vychádzal z reálneho stavu techniky a z hodnotenia obranyschopnosti. „Ja slúžim od svojich štrnástich rokov, prisahal som vernosť Slovenskej republike. Nikdy by som sa nepodpísal pod analýzu, ktorá by ohrozila našu obranyschopnosť,“ vyhlásil.

Prehra Kyjeva by podľa neho znamenala väčšie riziko

Bývalý náčelník generálneho štábu sa v rozhovore vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Podľa jeho slov ozbrojené sily rozhodne nechcú scenár, v ktorom by Kyjev prehral. Takýto vývoj by podľa Zmeka znamenal väčšie ohrozenie Slovenska a bezpečnostnú situáciu v regióne by podľa neho ešte viac zhoršil.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac