Zmena počasia je tu: Nepríjemné mrazy povolia, nastúpi sivá fáza zimy. Slovensko zahalí hmla a vlhko

Teploty sa v najbližších hodinách síce začnú mierne zvyšovať, no zlepšenie počasia to neprinesie. Slovensko čakajú dni so zamračenou oblohou, vlhkom a miestami aj so zníženou viditeľnosťou. Pobyt vonku bude nepríjemný najmä ráno a večer, keď sa pridá chlad, hmla a miestami aj slabé zrážky, ktoré môžu skomplikovať bežné presuny aj dopravu.
Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu a portálu iMeteo bude počasie nad Slovenskom ovplyvňovať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej strane začne k nášmu územiu od juhu až juhovýchodu prúdiť vlhší vzduch, ktorý oslabí silné mrazy, no prinesie viac oblakov a sychravý ráz počasia.
Mrazy sa zmiernia, obloha však zostane zatiahnutá
Štvrtok prinesie oblačné až zamračené počasie, len ojedinele sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Najmä v ranných a dopoludňajších hodinách sa miestami vytvorí hmla, ktorá zníži viditeľnosť a zhorší podmienky na cestách. Sem-tam sa objaví slabé sneženie, zrážky však budú len nevýrazné.
Najvyššia denná teplota dosiahne –2 °C až 3 °C, v niektorých nižších polohách môže byť ešte chladnejšie. Na horách vo výške okolo 1500 metrov sa teplota bude pohybovať približne okolo -3 °C. Vietor zostane väčšinou slabý alebo sa objaví bezvetrie, no nad pásmom lesa sa spočiatku môže vyskytnúť prudký až búrlivý vietor. Úhrn zrážok by nemal presiahnuť 0,5 mm a pôjde len o nevýrazný snehový poprašok.
Zajtra pribudne vlhko a zrážky, hrozí aj poľadovica
Piatok prinesie ďalší posun v charaktere počasia. Po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže, ktorá sa bude tiahnuť od severovýchodného Atlantiku cez západnú Európu až nad Stredomorie, bude na Slovensko prúdiť teplejší a zároveň vlhší vzduch. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, miestami s hmlou.
Najmä na severe sa ojedinele môže oblačnosť prechodne zmenšiť. V južnej polovici Slovenska sa miestami objaví slabé sneženie alebo mrholenie, ktoré môže pri nízkych teplotách viesť k tvorbe poľadovice. Najnižšia nočná teplota klesne na -2 °C až -7 °C, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti môže byť až okolo -9 °C.
V Podunajskej nížine sa ojedinele očakávajú miernejšie noci. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 °C až 4 °C. Vietor zostane slabý, na juhozápade sa môže objaviť juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 6 m/s.
Najbližšie dni tak prinesú mierne oteplenie bez citeľného zlepšenia počasia. Kombinácia chladu, vlhka, hmly a miestami aj poľadovice zabezpečí, že pohyb vonku aj cestovanie zostanú náročné a opatrnosť bude na mieste.
