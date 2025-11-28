Odborníci sú v šoku: Na oblohe sa zjavil zvláštny úkaz, niečo takéto ste zrejme ešte nevideli

Ilustračná foto iného javu: Welias, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Chystajú sa snáď na Zem zavítať mimozemšťania?

Nad malým talianskym mestečkom sa v priebehu troch rokov už druhýkrát objavil zvláštny úkaz. Záhadný červený prstenec sa podarilo pred niekoľkými dňami zachytiť fotografovi. Čo to môže byť?

Zvláštny jav sa podarilo zachytiť šikovnému fotografovi

Ako informuje Mail Online, na oblohe nad talianskym Possagnom sa objavilo niečo naozaj zvláštne. Pozornému oku fotografa Valtera Binotta 17. novembra neunikol záhadný červený prstenec. Tak trochu pripomína svätožiaru. Ešte zaujímavejšie je, že ten istý fotograf podobný jav spozoroval aj v marci v roku 2023.

Odhaduje sa, že prstenec, ktorý videl fotograf tento rok, meral v priemere 200 kilometrov a nachádzal sa vo výške 100 kilometrov. Binotto ale vysvetlil, že podľa neho nejde o žiadnu návštevu mimozemšťanov.

Ide zrejme o jav s názvom „emission of light and very low–frequency perturbations due to electromagnetic pulse sources“, teda ELVE. Dochádza k nemu, keď nad búrkou udrie mimoriadne silný blesk a vyšle elektromagnetický impulz. Ten sa roztiahne v ionosfére a na krátky okamih, presnejšie na tisícinu sekundy, vytvorí obrovský prstenec.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Valter Binotto (@valterbinotto)

Extréme ojedinelý úkaz

Ide o natoľko vzácny jav, že odborníci z NASA ho prvýkrát popísali až po roku 1990. Je extrémne nízka pravdepodobnosť, že ELVE zbadá ten istý človek viackrát za život, no fotografovi sa to predsa len podarilo. Je to podobný proces, ako keď elektromagnetické žiarenie zo Slnka spôsobí vznik polárnej žiary.

Ako sa fotografovi unikátne zábery podarili? Binotto vysvetlil, že musí použiť špeciálne nastavenie kamery, aby mohol nahrávať video s extrémne vysokou snímkovou frekvenciou a začať nahrávať hneď, ako nastanú správne podmienky. Ale aj napriek všetkým týmto prípravám a rokom pokusov sa Binottovi podarilo zachytiť ELVE len trikrát.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci zaznamenali extrémne ojedinelé správania kosatiek: Ostali v nemom úžase, keď sa otierali o drsný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac