Odborníci sú v šoku: Na oblohe sa zjavil zvláštny úkaz, niečo takéto ste zrejme ešte nevideli

Nad malým talianskym mestečkom sa v priebehu troch rokov už druhýkrát objavil zvláštny úkaz. Záhadný červený prstenec sa podarilo pred niekoľkými dňami zachytiť fotografovi. Čo to môže byť?
Ako informuje Mail Online, na oblohe nad talianskym Possagnom sa objavilo niečo naozaj zvláštne. Pozornému oku fotografa Valtera Binotta 17. novembra neunikol záhadný červený prstenec. Tak trochu pripomína svätožiaru. Ešte zaujímavejšie je, že ten istý fotograf podobný jav spozoroval aj v marci v roku 2023.
Odhaduje sa, že prstenec, ktorý videl fotograf tento rok, meral v priemere 200 kilometrov a nachádzal sa vo výške 100 kilometrov. Binotto ale vysvetlil, že podľa neho nejde o žiadnu návštevu mimozemšťanov.
Ide zrejme o jav s názvom „emission of light and very low–frequency perturbations due to electromagnetic pulse sources“, teda ELVE. Dochádza k nemu, keď nad búrkou udrie mimoriadne silný blesk a vyšle elektromagnetický impulz. Ten sa roztiahne v ionosfére a na krátky okamih, presnejšie na tisícinu sekundy, vytvorí obrovský prstenec.
Extréme ojedinelý úkaz
Ide o natoľko vzácny jav, že odborníci z NASA ho prvýkrát popísali až po roku 1990. Je extrémne nízka pravdepodobnosť, že ELVE zbadá ten istý človek viackrát za život, no fotografovi sa to predsa len podarilo. Je to podobný proces, ako keď elektromagnetické žiarenie zo Slnka spôsobí vznik polárnej žiary.
Ako sa fotografovi unikátne zábery podarili? Binotto vysvetlil, že musí použiť špeciálne nastavenie kamery, aby mohol nahrávať video s extrémne vysokou snímkovou frekvenciou a začať nahrávať hneď, ako nastanú správne podmienky. Ale aj napriek všetkým týmto prípravám a rokom pokusov sa Binottovi podarilo zachytiť ELVE len trikrát.
