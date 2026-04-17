Firmy si za plyn priplatia nemalé peniaze, úrad odobril zvyšovanie: SaS podáva podnet na Európsku komisiu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Poplatky sa zvýšia o desiatky miliónov eur.

Opozičná SaS kritizuje zvyšovanie poplatkov za tranzit plynu spoločnosti Eustream, ktoré tento týždeň schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zároveň avizuje, že podá podnet Európskej komisii (EK), aby toto rozhodnutie zrušila pre rozpor s európskymi pravidlami.

V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS). Poplatky sa podľa Galeka zvýšia o 10 %. „V praxi to bude znamenať asi toľko, že napríklad firmy, ktoré naozaj odoberajú veľa plynu si priplatia, a to výrazne. Duslo Šaľa, ktoré vyrába z plynu dusíkaté hnojivá, to bude stáť 3,7 milióna eur ročne. Takisto na to doplatia napríklad aj dodávatelia tepla, ktorí z plynu vyrábajú teplo pre naše domácnosti. Tí spotrebujú asi 35 % z celoslovenskej spotreby plynu a tých to bude stáť asi 10,5 milióna eur ročne,“ vyčíslil Galek.

Ministerstvo podľa SaS zlyhalo

Poplatky pre Eustream sa podľa neho zvyšovali už minulý rok, a to o 152 %. Galek upozornil, že do cenového konania malo možnosť vstúpiť aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ale nevyužilo ju. „Ministerstvo sa k výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v stanovenej lehote nevyjadrilo ani v písomnej forme, ani sa nedostavilo na úrad, teda svoje právo na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia nevyužilo,“ píše sa v rozhodnutí ÚRSO.

Reprofoto: Facebook/
Robert Fico

Galek to označil za škandál. K cenovému konaniu poslala pripomienky Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). „Veľmi konkrétne pomenovala problémy, ktoré obsahuje. Sú tam netransparentné údaje. Vystupujú z toho krížové dotácie a ide o narúšanie cezhraničného obchodu,“ opísal Galek. ÚRSO rozhodnutím z 13. apríla 2026 schválil nové poplatky prepravných taríf zemného plynu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2026.

