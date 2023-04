Fínsko sa v utorok stane oficiálnym členom NATO. Ide o najrýchlejší prístupový proces v histórii

Fínsko sa v utorok stane oficiálnym členom Severoatlantickej aliancie (NATO). V pondelok to oznámil šéf NATO Jens Stoltenberg, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP. Správu potvrdil aj fínsky prezidentský úrad.

Slávnostné vztyčovanie fínskej vlajky sa bude konať v sídle NATO v Bruseli v utorok popoludní, v deň 74. výročia založenia Aliancie, uviedol Stoltenberg na tlačovom brífingu v Bruseli. Citoval ho portál britskej televízie Sky News.

Historický deň pre alianciu

„Je to naozaj historický deň, je to veľký deň pre Alianciu,“ vyhlásil. Fínsko bude vďaka tomuto kroku „bezpečnejšie“, dodal Stoltenberg. „Toto je zatiaľ najrýchlejší prístupový proces v moderných dejinách NATO,“ povedal. Na otázku, či je sklamaný, že zároveň s Fínskom do NATO nevstúpi aj Švédsko, Stoltenberg odpovedal, že si je „absolútne istý“, že aj táto severská krajina sa stane členom.

Fínsky prezident Sauli Niinistö sa ešte vo štvrtok neskoro večer poďakoval 30 členským štátom NATO za to, že podporili vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Krátko predtým žiadosť Fínska odobrilo Turecko ako vôbec posledná členská krajina Aliancie.

Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a v máji 2022 spoločne požiadali o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Vstup susedného Švédska je však stále v nedohľadne. Stále o tom nerozhodli Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.