Finančnej správy sme sa pýtali na podnikanie „Živého muža“ Roba Pappa. Ten tvrdí, že preňho zákon neplatí

Spevák Robo Papp naďalej podniká. Spolu s manželkou predáva organickú kávu prostredníctvom webu vevescafe, na ktorom uvádzajú, že uplatňujú „slobodný spôsob hospodárenia“ a že „nie je možné vystaviť daňový doklad ani účtovný doklad“.

O ich činnosti opierajúcej sa o pravidlá „klubu“, sme vás informovali už v marci. Teraz sme od Finančnej správy SR (FS SR) zisťovali, či sa prípad za dva mesiace niekam posunul. Ešte pred niekoľkými hodinami na sociálnej sieti Roba Pappa pribudlo video, na ktorom kávu propaguje.

„Finančná správa iniciuje úkony správcu dane, o ktorých ale v zmysle daňového tajomstva nemožno informovať,“ uviedol pre interez hovorca FS SR Daniel Súkup. To by v preklade mimo úradníckeho jazyka malo znamenať, že FS SR začala v súvislosti s daňami konkrétnej osoby alebo firmy riešiť nejaké úkony, no vzhľadom na daňové tajomstvo viac nemôže uviesť.

Daňové tajomstvo je zákonná povinnosť mlčať o konkrétnych daňových záležitostiach daňovníkov. Týka sa úradníkov, zamestnancov finančnej správy a osôb, ktoré sa k údajom môžu dostať, napríklad znalcov alebo audítorov.

Pravidlá spoločenstva

„Vitajte na stránke súkromného neformálneho samosprávneho spoločenstva ónyx. Zotrvaním na tejto webstránke vyjadrujete súhlas s pravidlami spoločenstva ÓNYX,“ píšu Pappovci na oficiálnom webe, prostredníctvom ktorého predávajú kávu. Podľa oznamu, ktorý na stránke svieti, by malo ísť o organickú Columbiu a organickú Rwandu.

Kým teda ešte pred dvoma mesiacmi oznamovali návštevníkom stránky, že zotrvaním na nej súhlasia s pravidlami „klubu“, dnes ide o samosprávne spoločenstvo ónyx. Nižšie presne špecifikujú podmienky, respektíve pravidlá spoločenstva.

Podľa nich je súkromný režim spoločenstva slobodným spôsobom hospodárenia. Ónyx vymedzuje priestor, pravidlá aj poriadok. Spoločenstvo slúži ako „hospodársky a spoločenský model pre vytvorenie sebestačných malých samosprávnych jednotiek s vlastnou samosprávou a rozhodovaním“.

V ďalšom bode Pappovci definujú, že spoločenstvom sa myslí „priestor a územie v správe Spoločenstva, spolupracovníkov a virtuálny priestor na webe www.vevescafe.sk alebo členov Spoločenstva a územie vymedzené akciou Spoločenstva“.

Web označujú ako nepodnikateľský priestor a zároveň dodávajú, že byť v Spoločenstve znamená, že sa „nestávate členom žiadnej organizácie ani spolku“. Zároveň v ďalšom bode píšu, že členom Spoločenstva sa stáva človek „automaticky tým, že zotrváva na tejto webovej stránke a po dobu zotrvania na tejto webovej stránke“.

Bez daňových a účtovných dokladov

Posledné body pravidiel Spoločenstva sa venujú priamo podnikaniu. Robo Papp a jeho manželka tvrdia, že činnosť Spoločenstva podlieha pravidlám Spoločenstva, a že „nie je možné vystaviť daňový doklad ani účtovný doklad„.

„Odobrané výrobky alebo služby v rámci pravidiel Spoločenstva neuplatňujete v účtovníctve subjektov podliehajúcich zákonom v SR ani inde vo svete,“ píšu ďalej s tým, že „účastníci dohôd uzatvorených v rámci pravidiel Spoločenstva sa stávajú účastníkmi súkromného vzťahu“.

Ďalší z bodov znie takto: „Platby za výdaj výrobkov alebo služieb v rámci SNSS ÓNYX sú považované za príspevok (zjednodušene príspevok).“

V poslednom bode sa odvolávajú na to, že slobodné hospodárenie sa opiera o medzinárodné právo, najmä o rezolúciu OSN A/RES/53/144. Spomínaná rezolúcia OSN bola prijatá Valným zhromaždením OSN 9. decembra 1998. Nesie názov „Deklarácia o práve a zodpovednosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody“.

Deklarácia stanovuje práva a povinnosti jednotlivcov a skupín pri podpore a ochrane ľudských práv a vyzýva štáty, aby zabezpečili ochranu osôb pred akýmikoľvek formami represálií, diskriminácie či zastrašovania v dôsledku ich činnosti v oblasti ľudských práv.

Objednávky kávy

Ak by ste mali záujem o kávu, ktorú predávajú Robo Papp a jeho manželka, musíte vyplniť dotazník, ktorý obsahuje klasické kolónky, ako sú meno, telefónne číslo alebo adresa. Tak, ako bežne pri nákupoch na iných stránkach musíte potvrdiť, že súhlasíte s podmienkami webovej stránky, v tomto prípade musíte súhlasiť s podmienkami Spoločenstva.

„Do správy stačí napísať koľko akej kávy si praješ, ako dar za tvoju návštevu stránky Spoločenstva Ónyx a príspevok na činnosť spoločenstva, tvoje meno, adresu a telefónne číslo a potom už len kontrolovať svoje maily, pretože tam ti napíšeme všetky potrebné informácie,“ píše sa na stránke.

Znamená to, že neplatíte za nákup kávy, danou sumou prispievate spoločenstvu, za čo dostanete kávu. Kým v marci na webe uvádzali, že suma klubového príspevku vrátane kávy je za jeden kilogram 39 eur a za 250 gramov 12 eur, pričom objednávateľ si musí priplatiť za poštovné a osobný odber je zadarmo, informácie sú teraz aktualizované.

„Za príspevok 39€ dostanete 1KG kávy ako dar. Poradenstvo ohľadne nastavenia domáceho kávovaru, mletia a podobne máte od nás z lásky, tak isto ako všetky informácie ohľadne slobodného hospodárenia,“ píšu. Ako adresu svojho podnikania stále uvádzajú Kolumbiu, Planadas.

Pappovcov sme kontaktovali na uvedenom emaili, chceli sme sa informovať o pravidlách spoločenstva Ónyx a pýtali sme sa aj na to, či nevystavovaním daňových dokladov a účtovných dokladov neporušujú zákony. Na otázky nereagovali, Robo Papp však na sociálnej sieti ešte v marci napísal, že „slobodné hospodárenie je vykonávané pod ochranou a podľa pravidiel medzinárodného práva, či sa Vám to páči, alebo nie“.

Klub Jarilo a odporúčania

Pappovci na konci webovej stránky odporúčajú aj iných „podnikateľov“, ktorých označujú ako svojich priateľov a slobodných hospodárov. Spomínajú KONSAD – záhrada, krajina, park, Prameň zdravia – zdravé fermenty a Klub JARILO a mierové hnutie JARILO.

Klikli sme na stránku KONSAD, aby sme zistili, či ponúka stále tie isté služby. Podľa popisu sa aj naďalej venuje úpravám záhrad, parkov a krajiny. Keď sa však chcete dozvedieť viac o Klube KONSAD, dočítate sa, že bol „založený na základe potreby živých suverénnych ľudí, ktorí svojimi skúsenosťami, vedomosťami a energiou, mali slobodnú vôľu pomôcť priateľom a ľudom z okolia naplniť ich túžbu po zútulnení a zharmonizovaní svojho priestoru, v ktorom žijú“.

Prešli sme na stránku Prameň zdravia – zdravé fermenty, ktorá podľa popisu ponúka zdravé, prírodné fermenty z bylín. Hneď v úvode sa okrem iného dozviete, že „ďalším zotrvaním a prehliadaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s pravidlami klubu“.

Prameň zdravia pozýva ľudí na Vitalfest, ktorý sa konal začiatkom mája. Podujatie na platforme Telegram propagoval aj Robo Papp, mediálnymi partnermi akcie sú napríklad Zem a Vek, Infovojna alebo Slovanské noviny. Jednu z prednášok podľa programu zverejneného na stránke Vitalfestu, viedol tento rok aj Papp, niesla názov „očkovaNIE“.

Obe spomenuté stránky sa odvolávajú na Hnutie JARILO. To sa hlási k hodnotám ako zdravie, sloboda alebo tvorenie, spolupráca, či harmónia. Označuje sa tiež ako „Medzinárodné mierové hnutie Jarilo“.

V „Preambule“ sa uvádza, že úlohou webu je „harmonizovať vzťahy a rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivcami a skupinami podliehajúcimi obchodnému právu a medzi jednotlivcami a skupinami uplatňujúcimi súkromné formy hospodárenia a inej činnosti“.

Slobodný živý človek

Robo Papp sa označuje za „živého muža“ a niektoré z osôb, ktoré sa zúčastnili napríklad na prednáške Vitalfestu, o sebe hovoria, že užívajú status „Živý Človek Suverén“ alebo že patria do „Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov“.

Poprosili sme chat gpt, aby nám vysvetlil, o čo ide. Odpovedal, že ide o fenomén, ktorý v angličtine možno nazvať „sovereign citizen“, teda zvrchovaný občan. I keď na Slovensku a v Českej republike nie je tento jav veľmi rozšírený, členovia tohto spoločenstva sa nájdu aj tu.

Podľa chatu gpt títo ľudia tvrdia, že:

Nie sú subjektmi štátu (napríklad Slovenskej republiky), pretože sa nikdy „dobrovoľne nezaviazali“ dodržiavať jeho zákony;

Rozlišujú medzi „osobou“ (právnym konštruktom) a „živým človekom“ – napr. tvrdia, že rodný list je dôkaz o vytvorení „fikcie osoby“, ktorá im bola „vnútená“ štátom;

Veria, že štátna moc na nich nemá dosah, pokiaľ s tým „zmluvne nesúhlasia“ – teda ak sa neidentifikujú ako „občan Slovenskej republiky“;

Odmietajú platiť dane, pokuty, chodiť na súdy, uznávať zákony – často sa odvolávajú na „prírodné právo“ alebo nejaké „vyššie univerzálne zákony“.

Spýtali sme sa aj na právny výklad týchto tvrdení a prehlásení „Živých ľudí“. Ich prehlásenia nemajú oporu v práve a slovenské ani európske zákony nepoznajú možnosť, kedy by mohlo byť „odmietnutie byť občanom“ akceptované a rešpektované.