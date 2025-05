Pellegrini sa chystá rekonštruovať: Do Loveckého zámočku „naleje“ státisíce eur

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky uzatvorila zmluvu o dielo so spoločnosťou PRIMA INVEST, spol. s r. o v hodnote viac ako 700-tisíc eur. Zmluva sa týka Loveckého zámočku (LZ) v Tatranskej Javorine.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Zmluva medzi kanceláriou a spoločnosťou sa objavila 14. mája v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Jej predmetom je „záväzok zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo – Odvedenie dažďových vôd od LZ v Tatranskej Javorine“.

Interez kontaktoval Kanceláriu prezidenta SR, aby sa k zmluve vyjadrila a ozrejmila, ako prebiehal tender. Do vydania článku sme stanovisko nedostali.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Stavebné dielo za 700-tisíc eur

Podľa prílohy číslo 2 sa strany dohodli, že spoločnosť Prima Invest zrealizuje stavebné dielo. Celková činnosť má pozostávať z rekonštrukcie a vybudovania piatich stavebných objektov:

Dažďové rigoly okolo objektov LZ;

Dažďová kanalizácia;

Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie;

Spevnené plochy a chodníky;

Hospodársky objekt.

Po realizácii projektu by malo dôjsť napríklad k vyriešeniu odvádzania dažďových vôd zo striech troch vzájomne prepojených objektov, a to Hospodárskej budovy, Spojovacej chodby a Loveckého zámočku. „Keďže strechy nemajú dažďový žľabový systém, voda voľne padá z odkvapu strechy na terén, kde pozvoľne vsakuje do okolitého terénu. Následným predmetom riešenia je návrh odstránenia prenikania vlhkosti do suterénnych priestorov Hospodárskej budovy a Loveckého zámočku,“ vysvetľuje príloha.

Má byť vytvorený aj hospodársky objekt, ktorý bude slúžiť ako „sklad na uloženie kosačky, frézy na sneh a iného záhradného náradia“. Jeho súčasťou má byť aj priestor na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad.

Ako predpokladaný termín začatia stavebných prác sa uvádza 12. máj 2025. Realizácia projektu teda mala byť zahájená dva dni pred uverejnením zmluvy a príloh v CRZ.

V zmluve sú uvedené aj sumy za jednotlivé úkony, uvádzame ich s DPH:

Dažďové rigoly okolo objektov LZ – 147 164,49 eur;

Dažďová kanalizácia – 17 441,18 eur;

Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie – 68 035,00 eur;

Spevnené plochy a chodníky – 321 971,10 eur;

Hospodársky objekt – 50 512,55 eur.

Štátne zákazky

Zmluvu s Kanceláriou prezidenta SR za spoločnosť Prima Invest so sídlom v Banskej Bystrici podpísali konatelia Renáta Zárišová a Jozef Skladaný. Firma pritom nie je v štátnych zákazkách žiadnym nováčikom. V CRZ sa objavuje množstvu zmlúv, ktoré uzatvorila so štátom.

S Národnou diaľničnou spoločnosťou napríklad 29. februára 2024 uzatvorila dve zmluvy za viac ako dva milióny eur. Vo februári minulého roka tiež podpísala zmluvu s ministerstvom vnútra na necelých 35-tisíc eur na realizáciu akcie „Banská Štiavnica HaZZ – NN prípojka“.

Prima Invest bola pritom v minulosti spájaná s vládami Smeru-SD a SNS, kedy si na štátnych zákazkách zarobila niekoľko miliónov eur. Firma napríklad opravuje a spravuje budovy.

V roku 2018 získala zákazku od banskobystrického okresného úradu, ktorý v tom čase viedol Július Ernek, nominant strany SNS a priateľ jedného zo spoločníkov Prima Invest Ľubomíra Vaňa. Ernek aktuálne pôsobí ako generálny tajomník služobného úradu na rezorte cestovného ruchu a športu pod Rudolfom Huliakom.