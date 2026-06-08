Cudzinka si prezerá Slovensko, kým nezbadá niečo škaredé. Trvá jej to 10 minút, nájde pizzu za 0,89 €

Jej video bolo pred rokom hitom, jej článok prilákal ohromujúce množstvo Slovákov a jej najvirálnejšia séria sa po roku opäť vracia do našich končín. Pri tvorbe videí sa Natasha riadi mottom „v jednoduchosti je sila“ a aj vďaka tomu už stihla „precestovať“ takmer celý svet.
Vo februári 2025 sme vám priniesli článok o videu, v ktorom Natasha „navštívila“ Slovensko po prvý raz. Na TikToku si ho odvtedy pozrelo viac než 1,7 milióna ľudí, na Instagrame má ďalší milión pozretí. Jej virtuálna cesta po Slovensku pred rokom trvala len minútu a 12 sekúnd. Počas nej zavítala do Veľkej Lehoty, na pole niekde na západe krajiny či do mesta Hnúšťa.
@natooooooosh Replying to @viviadams75 Exploring Slovakia until it’s ugly 🇸🇰#googleearth #asmr #travel #geoguessr #slovakia ♬ original sound – natooooooosh
Putovanie sa však skončilo nečakane rýchlo a osudným sa nám stala Nitra. Po náhodnom kliknutí sa ocitla na jednej z miestnych ulíc, kde ju privítal pohľad na autobusovú zastávku pri ceste a obchod s elektroinštalačným materiálom. Niekoľko sekúnd na záber hľadela, akoby si nebola istá, čo si o ňom myslieť. Napokon však vyniesla verdikt, ktorý ukončil celé video: „Škaredé.“
Zdá sa však, že po viac než roku nastal čas na návrat k nám a Natasha sa rozhodla dať Slovensku druhú šancu.
„O Slovensku toho fakt neviem veľa, tak sa dnes asi veľa naučím.“
Takto znejú slová tvorkyne v úvode videa, kým otvára prvú náhodnú slovenskú lokalitu. Tá ju zavedie do lesíka niekde na západe Slovenska a okamžite sa napravuje reputácia regiónu, ktorú minule narušila ulica v Nitre. Tvorkyňa spokojne prikývne a dodá: „Tu je to fakt pekné.“
Druhý test krásy je rovnako úspešný. Tentoraz sa ocitá na severozápade krajiny, zrejme pod obecnou zvonicou v obci Lodno (okres Kysucké Nové Mesto). „Nie je tu škaredo,“ zhodnotí Natasha stručne predtým, než pokračuje ďalej.
Zdá sa, že pri tomto videu má šťastie najmä na západné Slovensko. Tentoraz sa však postupne približuje takmer do stredu krajiny. Objaví sa uprostred ubytovania Park Hotel Hokovce, v tesnej blízkosti juhoslovenskej kúpeľnej obce Dudince. Na okamih zaváha, akoby zvažovala, či práve tu video neskončiť. Napokon len mykne plecami: „Viete čo? Nie je to tu škaredé.“
Klikne znova. A opäť zostáva na západe. Tentoraz sa ocitá pred Loveckým kaštieľom Duchonka, krásnou historickou pamiatkou v známom rekreačnom prostredí. Ani tu však neprichádza finálny verdikt. „Mám pocit, akoby som už toto miesto videla vo sne,“ dodá namiesto toho Natasha.
„89 centov?“
A nakoniec prichádza rad aj na východ. „Všimli ste si, ako málo budov tu je?“ poznamená Natasha tesne predtým, než klikne na mesto Prešov. Ocitne sa priamo v historickom centre… A zdá sa, že ju viac než samotné mesto zaujme cenovka pri stánku s pizzou: „89 centov?“ povie prekvapene.
Nízka cena sa následne stala témou aj v komentároch, kde reagujú ľudia z rôznych krajín. „Je tu (v komentároch) hromada Slovákov, ale nikto mi nevie vysvetliť, za čo dáte 89 centov. Je to tu stále také lacné? Nádherné hory, úžasné lesy, sem chcem ísť,“ píše jeden z cudzincov.
„To je za plátok,“ vysvetľuje v odpovedi Slovenka. Nezabudla však uviesť cenu na pravú mieru: „Dnes by to už bolo skôr jedno až dve eurá.“
Natasha pokračuje ďalej, tentoraz v Žiline, kde sa jej podarí preklikať sa až do náhodnej školskej telocvične. „Ona sa naozaj dostala do telocvične mojej bývalej školy,“ spomína pobavene jeden zo Slovákov v komentároch. Natasha si miesto premeria pohľadom, zvraští nos… no napokon len skonštatuje: „Nie je to tu škaredé.“
Osudné kliknutie na parkovisko pred poliklinikou
Ďalšia zastávka je náhodný športový obchod v Bratislave. Natasha už pôsobí, akoby váhala, no nakoniec sa rozhodne pokračovať ďalej: „Je to tu pekné? No… minimálne to tu nie je škaredé,“ poznamená.
A verte či nie, video sa končí v momente, keď sa ocitne v Dolnom Kubíne.
@natooooooosh Exploring Slovakia until it’s ugly🇸🇰 #travel #asmr #googleearth #slovakia #geoguessr ♬ original sound – natooooooosh
Natasha nešťastne skončí priamo pred poliklinikou, ktorá už na prvý pohľad volá po rekonštrukcii. Natasha si pre istotu obzrie aj okolie – rad blokov v pozadí, lekáreň – a napokon vyriekne verdikt, ktorý ukončí celé video: toto miesto je škaredé. Objaviť škaredé miesto sa jej podarilo po deviatich minútach a 46 sekundách.
Druhá časť „prieskumu Slovenska, kým nenarazím na niečo škaredé“, sa objavila na TikToku a Instagrame pred dvoma dňami a okamžite vyvolala búrlivé reakcie. V komentároch sa opäť zhromaždili hrdí Slováci a jeden z nich – zhodou okolností bratislavský DJ so slušnou základňou fanúšikov – pod video výstižne napísal: „Dalo sa čakať, že keď trafí nemocnicu alebo polikliniku, skončili sme.“
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