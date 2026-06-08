Naše platy mení nový fenomén: Zarábame stále viac, no pociťuje to len polovica Slovákov

Mzdy na Slovensku podľa štatistík rastú, v minulom roku plošne zvýšilo mzdy 79 % zamestnávateľov. Zvýšenie platov však vlani reálne pocítilo len 56 % zamestnancov. Vyplynulo to z prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group, podľa ktorého vyše polovica zamestnancov na Slovensku dokáže zo mzdy pokryť svoje životné náklady aj s rezervou.
Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v prvom štvrťroku 2026 úroveň 1 611 eur. Medziročne táto hodnota vzrástla o 93 eur, teda o 6,1 %. Po zohľadnení inflácie však reálne mzdy stúpli len o 2,3 %.
„Dáta ukazujú, že mzdy na Slovensku rastú a aj podľa nášho prieskumu sa väčšina zamestnávateľov téme odmeňovania aktívne venuje. Zároveň však vidíme rozdiel medzi tým, čo deklarujú firmy a tým, čo reálne vnímajú zamestnanci. Nie každé plošné zvýšenie mzdy musí totiž človek pocítiť ako zásadné zlepšenie svojej finančnej situácie, najmä ak rastú aj životné náklady,“ uviedla k prieskumu marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Vieme si odkladať
Prieskum ukázal, že vyše polovica zamestnancov dokáže zo svojej mzdy vyjsť aj s rezervou. Uviedlo to 54 % respondentov. Ďalších 36 % opýtaných síce zo svojho platu vyjde, no bez rezervy a 10 % účastníkov prieskumu uviedlo, že im mzda na pokrytie ich potrieb nestačí.
Najlepšie svoju finančnú situáciu hodnotia vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, ktorí zastávajú vo firmách najvyššie pozície, 72 % z nich so mzdou vyjde aj s rezervou. V prípade kancelárskych pracovníkov dokáže z platu pokryť svoje výdavky ešte aj s rezervou 57 % opýtaných, pri kvalifikovaných manuálnych pracovníkoch je to 42 %. Najslabšiu rezervu majú podľa prieskumu manuálni pracovníci bez kvalifikácie, kde so mzdou vychádza aj s rezervou len 17 % respondentov.
„To, že viac než polovica zamestnancov dokáže zo mzdy vytvoriť aj rezervu, je nepochybne pozitívny signál. Netreba však prehliadať ani ďalšiu vrstvu výsledkov. Viac než tretina ľudí žije v podstate od výplaty k výplate a desatina so svojím príjmom nevystačí vôbec. Práve tieto skupiny sú citlivejšie na každé zdraženie a zároveň môžu byť otvorenejšie pracovným ponukám, ktoré im prinesú citeľne lepší príjem,“ upozornila Jitka Kouba.
Prieskum tiež ukázal, že firmy zvyšovali mzdy častejšie, než to vnímajú zamestnanci. Z oslovených firiem 79 % uviedlo, že za posledných 12 mesiacov plošne zvýšili mzdy. Spomedzi zamestnancov však toto zvýšenie pocítilo len 56 % respondentov. Najčastejšie sa mzdy zvýšili najmladším zamestnancom z generácie Z, kde to uviedlo 71 % respondentov. Naopak, najmenej často zvýšenie mzdy deklarovala generácia X, pri ktorej mzda stúpla 49 % účastníkom prieskumu.
Niekomu rastú viac, niekomu menej
Najčastejšie pritom rástli mzdy kancelárskym pracovníkom, a to v 58 % prípadov. Najmenej pocítili zvýšenie platov kvalifikovaní manuálni pracovníci, kde zvýšenie uviedlo 47 % respondentov. Podľa odvetví najčastejšie rástli mzdy zamestnancov v logistike, zvýšenie v tomto sektore pocítilo 61 % respondentov a najmenej často v obchode a verejnom sektore, zhodne na úrovni 50 %.
„Rozdiel medzi odpoveďami firiem a zamestnancov nemusí znamenať, že jedna strana sa mýli. Zamestnávateľ môže mzdy zvýšiť plošne, no zamestnanec to môže vnímať ako nedostatočné, najmä ak ide o nižšie percento alebo ak mu zvýšenie nepokryje rastúce životné náklady. Aj preto je dôležité, aby firmy o odmeňovaní jasne komunikovali – nielen koľko pridali, ale aj prečo, podľa akých pravidiel a čo môžu ľudia očakávať ďalej,“ doplnila Kouba.
Firmy plánujú zvyšovať mzdy aj v ďalšom období. Podľa prieskumu plánuje plošné zvýšenie platov 73 % zamestnávateľov, najmä firmy v službách. Najčastejším dôvodom je firemná politika, ktorú uviedlo 77 % spoločností. Významnú úlohu zohráva aj inflácia, ktorú ako dôvod uviedlo 43 % zamestnávateľov. Ďalších 36 % firiem chce zvyšovaním miezd predchádzať odchodom zamestnancov a 34 % oslovených spoločností uviedlo potrebu dorovnávať rozdiely v odmeňovaní.
Prieskum tiež ukázal, že zamestnanci chcú tému platov aktívne otvárať. O zvýšenie mzdy chce v nadchádzajúcom období požiadať 44 % respondentov. V pláne to majú najmä takzvané zlaté goliere – teda vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, spomedzi ktorých chce o vyššiu mzdu požiadať 59 % oslovených.
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