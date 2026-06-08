Naše platy mení nový fenomén: Zarábame stále viac, no pociťuje to len polovica Slovákov

Pracovník na stavbe a peniaze

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Prieskum okrem iného ukázal, že vyše polovica zamestnancov dokáže zo svojej mzdy vyjsť aj s rezervou.

Mzdy na Slovensku podľa štatistík rastú, v minulom roku plošne zvýšilo mzdy 79 % zamestnávateľov. Zvýšenie platov však vlani reálne pocítilo len 56 % zamestnancov. Vyplynulo to z prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group, podľa ktorého vyše polovica zamestnancov na Slovensku dokáže zo mzdy pokryť svoje životné náklady aj s rezervou.

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v prvom štvrťroku 2026 úroveň 1 611 eur. Medziročne táto hodnota vzrástla o 93 eur, teda o 6,1 %. Po zohľadnení inflácie však reálne mzdy stúpli len o 2,3 %.

„Dáta ukazujú, že mzdy na Slovensku rastú a aj podľa nášho prieskumu sa väčšina zamestnávateľov téme odmeňovania aktívne venuje. Zároveň však vidíme rozdiel medzi tým, čo deklarujú firmy a tým, čo reálne vnímajú zamestnanci. Nie každé plošné zvýšenie mzdy musí totiž človek pocítiť ako zásadné zlepšenie svojej finančnej situácie, najmä ak rastú aj životné náklady,“ uviedla k prieskumu marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.

Vieme si odkladať

Prieskum ukázal, že vyše polovica zamestnancov dokáže zo svojej mzdy vyjsť aj s rezervou. Uviedlo to 54 % respondentov. Ďalších 36 % opýtaných síce zo svojho platu vyjde, no bez rezervy a 10 % účastníkov prieskumu uviedlo, že im mzda na pokrytie ich potrieb nestačí.

Kalkulačka a peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

Najlepšie svoju finančnú situáciu hodnotia vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, ktorí zastávajú vo firmách najvyššie pozície, 72 % z nich so mzdou vyjde aj s rezervou. V prípade kancelárskych pracovníkov dokáže z platu pokryť svoje výdavky ešte aj s rezervou 57 % opýtaných, pri kvalifikovaných manuálnych pracovníkoch je to 42 %. Najslabšiu rezervu majú podľa prieskumu manuálni pracovníci bez kvalifikácie, kde so mzdou vychádza aj s rezervou len 17 % respondentov.

„To, že viac než polovica zamestnancov dokáže zo mzdy vytvoriť aj rezervu, je nepochybne pozitívny signál. Netreba však prehliadať ani ďalšiu vrstvu výsledkov. Viac než tretina ľudí žije v podstate od výplaty k výplate a desatina so svojím príjmom nevystačí vôbec. Práve tieto skupiny sú citlivejšie na každé zdraženie a zároveň môžu byť otvorenejšie pracovným ponukám, ktoré im prinesú citeľne lepší príjem,“ upozornila Jitka Kouba.

Prieskum tiež ukázal, že firmy zvyšovali mzdy častejšie, než to vnímajú zamestnanci. Z oslovených firiem 79 % uviedlo, že za posledných 12 mesiacov plošne zvýšili mzdy. Spomedzi zamestnancov však toto zvýšenie pocítilo len 56 % respondentov. Najčastejšie sa mzdy zvýšili najmladším zamestnancom z generácie Z, kde to uviedlo 71 % respondentov. Naopak, najmenej často zvýšenie mzdy deklarovala generácia X, pri ktorej mzda stúpla 49 % účastníkom prieskumu.

Niekomu rastú viac, niekomu menej

Najčastejšie pritom rástli mzdy kancelárskym pracovníkom, a to v 58 % prípadov. Najmenej pocítili zvýšenie platov kvalifikovaní manuálni pracovníci, kde zvýšenie uviedlo 47 % respondentov. Podľa odvetví najčastejšie rástli mzdy zamestnancov v logistike, zvýšenie v tomto sektore pocítilo 61 % respondentov a najmenej často v obchode a verejnom sektore, zhodne na úrovni 50 %.

Ľudia v kancelárii a peniaze
Foto: Unsplash

„Rozdiel medzi odpoveďami firiem a zamestnancov nemusí znamenať, že jedna strana sa mýli. Zamestnávateľ môže mzdy zvýšiť plošne, no zamestnanec to môže vnímať ako nedostatočné, najmä ak ide o nižšie percento alebo ak mu zvýšenie nepokryje rastúce životné náklady. Aj preto je dôležité, aby firmy o odmeňovaní jasne komunikovali – nielen koľko pridali, ale aj prečo, podľa akých pravidiel a čo môžu ľudia očakávať ďalej,“ doplnila Kouba.

Firmy plánujú zvyšovať mzdy aj v ďalšom období. Podľa prieskumu plánuje plošné zvýšenie platov 73 % zamestnávateľov, najmä firmy v službách. Najčastejším dôvodom je firemná politika, ktorú uviedlo 77 % spoločností. Významnú úlohu zohráva aj inflácia, ktorú ako dôvod uviedlo 43 % zamestnávateľov. Ďalších 36 % firiem chce zvyšovaním miezd predchádzať odchodom zamestnancov a 34 % oslovených spoločností uviedlo potrebu dorovnávať rozdiely v odmeňovaní.

Prieskum tiež ukázal, že zamestnanci chcú tému platov aktívne otvárať. O zvýšenie mzdy chce v nadchádzajúcom období požiadať 44 % respondentov. V pláne to majú najmä takzvané zlaté goliere – teda vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, spomedzi ktorých chce o vyššiu mzdu požiadať 59 % oslovených.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Wizz Air chce od roku 2027 zaviesť internet na palube. Ešte žiadna európska nízkonákladovka to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac