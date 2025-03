Odišli sme pred koncom kontroverzného filmu, no z iného dôvodu, než si myslíte: Boli sme na Snehulienke, na ČSFD má len 16 %

Teraz vám prinášame verdikt, ktorý znie veľmi jednoducho — nebolo to ani dobré, ani zlé.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nebolo to ani dosť zlé na to, aby sme film odporúčali hoci aj z recesie. Napriek tomu, že ČSFD zasypali zlé recenzie, pre ktoré má nový výtvor astronomicky nízkych 16 percent, nečakajte žiadne Žralokonádo — pri filme zomriete skôr od nudy, než od smiechu.

Novej verzii rozprávky z roku 1937 vyčítajú fanúšikovia moderné spracovanie už od samotného začiatku. Hlavná kauza, ktorá obkresľuje jej prípravu, spočíva vo voľbe herečky s latinskoamerickými koreňmi. Medzi ďalšie kontroverzie patrí rozhodnutie neobsadiť do úlohy trpaslíkov hercov trpiacich poruchou rastu, rovnako ako tvrdenia Rachel Zeglerovej (Snehulienka) o tom, že animovanú rozprávku vlastne ani nemá rada.

My sme do kina vyrazili po poriadnom meditačnom cvičení. Usilovali sme sa o odstránenie všetkých predsudkov — chceli sme zabudnúť na každú kauzu, ktorá tvorbu filmu obkresľovala, a dať novej Snehulienke šancu napraviť svoju temnú povesť.

V kine nás na včerajšej premiére skloňovaného filmu čakala takmer prázdna sála. Výjav pôsobil až bizarne. Kým premiéru kino prepustilo do hlavnej, centrálnej sály, tá mala 90 percent stoličiek prázdnych, čo sa nezlepšilo ani počas samotného premietania.

Tuctové Disney piesne a kráľovná vo flitrovanom oblečku

Nová Snehulienka je nesympaticky spracovaný príbeh plný gýčových CGI srniek s gigantickými očami. Scény z dielne umelých efektov dopĺňali tuctové Disney piesne — tie však boli necharakteristické a bez duše.

Muzikálové úseky preto pôsobili, akoby ich generovala umelá inteligencia podľa predlohy, pričom pracovala so všetkými Disney filmami naraz. Deň po dopozeraní si ani nevieme spomenúť na melódiu jedinej piesne, ktorá vo filme zaznela.

Ďalší takýto pocit v nás vyvolávali zvláštne kostýmy, pričom zdôrazňujeme hlavne voľbu flitrovaného oblečenia pre kráľovnú. Aj jej mejkap zaváňal aktuálnymi trendmi, čo celej snímke podľa nás znížilo rozprávkový apel, aký majú rozprávky mať. Kostýmy banditov zase pôsobili ako zvláštny sen, ktorý máte noc po dohraní Last of Us.

O zvyšok sa postarali nesympatickí digitálni trpaslíci a v závere tak film pôsobil takmer ako halucinogénne zlý Marvel.

Film mal však niekoľko scén, ktoré sa nám naozaj páčili.

Bola ňou prvá pieseň zápornej kráľovnej, svetlušky-víly, trpasličia pieseň v bani, úsek s upratovaním domčeka a veľmi pekné prepracovanie momentu, kedy sa kráľovná mení na zlú bosorku s otráveným jablkom. To však bola jediná scéna, pri ktorej sa podarilo napodobniť atmosféru ikonického animáka, pri ktorom sme sa ako deti od hrôzy ukrývali pod perinou.

Feministická Snehulienka, ako jej pretvorenie opísala Rachel Zeglerová, bola do filmu vtlačená len jemne, pričom príliš nenarúšala autenticitu rozprávky.

11-ročná diváčka chcela odísť v polovici

Do kina sme dostali aj 11-ročnú diváčku a chceli vedieť jej názor bez toho, aby o filme čokoľvek vedela. Tá sa väčšinu premietania nesmierne nudila a chcela odísť už v polovici. Z toho dôvodu sme zdĺhavú snímku ukončili predčasne a odchádzali ešte pred poslednou, záverečnou scénou.

Okrem toho z jej úst niekoľkokrát zaznela otázka, prečo si zlá kráľovná myslí, že ju Snehulienka zatienila.

To isté sa musíme pýtať aj my. Viníme za to efekt podobný niekdajšej temnej verzii rozprávky s Charlize Theron. Gal Gadotová patrí k herečkám s hypnotizujúcou aurou, pri ktorých by sme ako režisér veľmi starostlivo vyberali schopný náprotivok. Tu sa to mladučkej Rachel Zeglerovej a jej dýchaniu ústami, bohužiaľ, nepodarilo.

A teda, aj napriek svojim zriedkavo dobrým momentom, bol film nezáživný a bezhranične prvoplánový. Dej samotný sa strácal a storytelling bol takmer na nule.

Väčšina scén vo filme byť ani nemusela a celú snímku by sa dalo skrátiť aspoň o 40 percent. Nepotrebné scény by sme vyhadzovali ako diví, pričom o intenzitu sa nepostarali ani dialógy.

V závere dávame filmu jednoduché hodnotenie: nemastný a neslaný. Nie dosť dobrý na to, aby bol poctou pre prvú animovanú Disney rozprávku na svete, zároveň však nie dosť zlý na to, aby sme sa pri ňom bavili. Pokiaľ si ho nepozriete, neprídete vôbec o nič. Nás mrzí len to, že sme za tento zážitok vôbec zaplatili.