Ficov tajný plán? Matovič vraj odhalil „fintu“, ktorou chce premiér získať viac ako miliardu eur

Igor Matovič na tlačovej besede tvrdil, že Robert Fico „je veľmi inteligentný, ale zneužíva ľudí, o ktorých si myslí, že sú sprostí“. Matovič tvrdí, že vláda pripravila akýsi podvod na občanov.

„Robert Fico zlomil palicu nad Andrejom Dankom už pred niekoľkými mesiacmi, ale aj nad Matúšom Šutajom Eštokom,“ tvrdil Matovič. Podľa neho vymyslel Fico akýsi majstrovský plán, vďaka ktorému sa „vyhne base“.

Podľa Matoviča sa Fico pokúsi „vykradnúť“ druhý pilier, v ktorom sú miliardy eur prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Podľa Matoviča chce Fico preniesť peniaze z druhého piliera do prvého piliera a tým ušetriť peniaze, ktoré by do Sociálnej poisťovne musel dať zo štátneho rozpočtu.

Plán ho má zachrániť pred basou

Matovič tvrdí, že Fico otvorí druhý pilier a bude sa snažiť ľudí presvedčiť, aby z neho vystúpili. Potom by sa ich peniaze, ktoré si doteraz v druhom pilieri odložili, preniesli do prvého piliera, teda by prešli do Sociálnej poisťovne. Takto by do nej štát nemusel dať vlastné peniaze a de facto by tak ušetrili miliardy eur.

Cieľom má byť urobiť také opatrenia, ktoré si ľudia na prvý pohľad nevšimnú a napumpovať tak štátny rozpočet. Následne sa vraj chystá vyhlásiť predčasné voľby, aby sa tak „zachránil pred basou“.