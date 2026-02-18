Fico znovu útočí na Ústavný súd: Obvinil ho, že chráni mimovládne organizácie pred kontrolami

Ústavný súd SR chráni prostredníctvom rozhodnutia o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách mimovládky pred kontrolou. Vláda tak využije dostupné nástroje na riadnu kontrolu. Po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
„Najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, obdobnú politickým stranám, avšak bez akejkoľvek verejnej kontroly a bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Myslím si, že máme právo sa na to pozrieť,“ uviedol premiér. Ako doplnil, do konca októbra má vedúci úradu vlády Juraj Gedra pripraviť súhrnnú správu z kontrol.
Mimovládky podľa Fica dostávajú stovky miliónov eur
Mimovládne organizácie podľa Fica aktuálne poberajú približne 400 miliónov eur ročne. Tristo miliónov z toho podľa neho dostávajú z rôznych grantov a asi štvrtina pochádza z dvoch percent dane z príjmu. Zdôraznil, že kontrola ich hospodárenia tak je na mieste.
Štátne orgány v pôsobnosti ministerstiev vnútra, financií či práce a aj iné inštitúcie majú priebežne vykonávať kontroly mimovládnych neziskových organizácií. Zamerať sa majú predovšetkým na dodržiavanie zákonných podmienok ich fungovania. V stredu to schválila vláda. Vládny kabinet tým reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý podľa vlády zablokoval zvýšenie transparentnosti mimovládok.
Ústavný súd označil novelu za protiústavnú
Ústavný súd minulý rok skonštatoval, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je v rozpore s Ústavou SR a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Legislatíva podľa súdu odporuje článkom ústavy týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. Legislatíva zavádzala pre mimovládne organizácie napríklad povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
