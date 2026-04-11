Tragická nehoda autobusu v známej destinácii: Hlásia mŕtveho turistu a 27 zranených. Medzi nimi aj deti

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
SITA
Brit zahynul pri nehode autobusu na Kanárskych ostrovoch.

Tragická nehoda autobusu na španielskom ostrove La Gomera si vyžiadala život jedného britského turistu a zranenia utrpelo 27 ďalších ľudí vrátane troch detí. Informovali o tom miestne záchranné zložky.

Čo sa stalo?

Autobus s 28 ľuďmi na palube zišiel z cesty a zrútil sa zo svahu na horskom úseku s ostrými zákrutami. Podľa úradov skončil prevrátený na strmom skalnatom teréne.

Štyria zranení sú vo vážnom stave, vrátane 63-ročného vodiča, ktorého previezli na susedný ostrov Tenerife na ošetrenie. Predbežnou príčinou nehody je zlyhanie bŕzd.

„Vodič sa snažil nehodu odvrátiť, no napokon zišiel zo svahu,“ uviedol zástupca centrálnej vlády na ostrove Juan Luis Navarro. Dodal, že autobus sa zastavil krátko po páde, čo pravdepodobne zabránilo ešte väčšej tragédii.

Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová uviedla, že Londýn je v kontakte so španielskymi úradmi a je pripravený pomôcť postihnutým občanom a ich rodinám.

Kanárske ostrovy patria medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie v Európe. V roku 2025 ich navštívilo viac ako 15 miliónov turistov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac