Tragická nehoda autobusu v známej destinácii: Hlásia mŕtveho turistu a 27 zranených. Medzi nimi aj deti

Tragická nehoda autobusu na španielskom ostrove La Gomera si vyžiadala život jedného britského turistu a zranenia utrpelo 27 ďalších ľudí vrátane troch detí. Informovali o tom miestne záchranné zložky.
Čo sa stalo?
Autobus s 28 ľuďmi na palube zišiel z cesty a zrútil sa zo svahu na horskom úseku s ostrými zákrutami. Podľa úradov skončil prevrátený na strmom skalnatom teréne.
Štyria zranení sú vo vážnom stave, vrátane 63-ročného vodiča, ktorého previezli na susedný ostrov Tenerife na ošetrenie. Predbežnou príčinou nehody je zlyhanie bŕzd.
BREAKING: At least one person has died and 26 others have been injured in a bus crash on the island of La Gomera in the Canary Islands.
All the passengers were British.
„Vodič sa snažil nehodu odvrátiť, no napokon zišiel zo svahu,“ uviedol zástupca centrálnej vlády na ostrove Juan Luis Navarro. Dodal, že autobus sa zastavil krátko po páde, čo pravdepodobne zabránilo ešte väčšej tragédii.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová uviedla, že Londýn je v kontakte so španielskymi úradmi a je pripravený pomôcť postihnutým občanom a ich rodinám.
Kanárske ostrovy patria medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie v Európe. V roku 2025 ich navštívilo viac ako 15 miliónov turistov.
