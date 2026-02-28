Fico o útoku na Irán: My malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať

Pri útoku na Irán sme podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) svedkami ďalšieho dôkazu totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva.
„Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať, na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení,“ konštatoval premiér vo videu na sociálnej sieti.
Ranný útok na Irán bol podľa jeho slov nasmerovaný na likvidáciu politického a duchovného vedenia Iránu s cieľom nastolenia nového režimu.
Slovensko podľa neho nemôže urobiť nič
„Irán asi nebude takým jednoduchým orieškom ako Venezuela, je vnútorne podstatne silnejší a stabilnejší ako Venezuela, okrem toho – zatlačený do kúta – nebude váhať použiť akékoľvek prostriedky na odplatu,“ poznamenal Fico. Trpieť budú podľa neho aj okolité krajiny. Osobitne vyjadril solidaritu Spojeným arabským emirátom, ktoré sa podľa premiéra úprimne usilujú o stabilitu a mier v regióne.
„Trpieť budeme aj my, ak totiž vojna v Iráne obmedzí dodávky ropy, môžeme očakávať vyššie ceny pohonných hmôt a celkovo sa zvýši napätie nielen v danom regióne, ale aj celosvetovo,“ upozornil Fico.
Keďže Slovensko nemôže podľa premiéra urobiť nič, mali by sme si aspoň želať, aby bol konflikt časovo obmedzený, aby bolo čo najmenej obetí, aby nebola ropná kríza a nech letecké spojenie do viacerých krajín nie je prerušené na tak dlho.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne.
Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.
