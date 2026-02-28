Ministerstvo zahraničných vecí má odkaz pre Slovákov: Varuje pred situáciou na Blízkom východe

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s iránskymi odvetnými útokmi upozorňuje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v regióne Blízkeho východu a s tým súvisiacu zmenu cestovného odporúčania na tretí stupeň pre Bahrajn, Katar, Kuvajt a Saudskú Arábiu. Informovalo o tom v sobotu na sociálnej sieti.
Rezort zahraničných vecí pripomenul, že v dôsledku eskalácie konfliktu dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín regiónu. Cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, odporúča sledovať aktuálne informácie leteckých spoločností a podľa možností zvážiť odloženie cesty na neskorší termín.
Odporúčanie pre občanov SR
„Občanom SR, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti, dôrazne odporúčame, aby sa čo najrýchlejšie stiahli do bezpečia, venovali maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovali miestne médiá. Odporúčame tiež zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci regiónu, vyhýbať sa masovým zhromaždeniam a riadiť sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek,“ doplnil rezort.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Všetkým cestujúcim zo Slovenska ministerstvo zároveň odporučilo, aby sa zaregistrovali na webovej stránke rezortu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, čo uľahčí poskytnutie pomoci v prípade, ak sa ocitnú v núdzi.
Čo sa udialo?
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne.
Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.
Nahlásiť chybu v článku