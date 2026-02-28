Ministerstvo zahraničných vecí má odkaz pre Slovákov: Varuje pred situáciou na Blízkom východe

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, odporúča sledovať aktuálne informácie leteckých spoločností a podľa možností zvážiť odloženie cesty na neskorší termín.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s iránskymi odvetnými útokmi upozorňuje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v regióne Blízkeho východu a s tým súvisiacu zmenu cestovného odporúčania na tretí stupeň pre Bahrajn, Katar, Kuvajt a Saudskú Arábiu. Informovalo o tom v sobotu na sociálnej sieti.

Rezort zahraničných vecí pripomenul, že v dôsledku eskalácie konfliktu dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín regiónu. Cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, odporúča sledovať aktuálne informácie leteckých spoločností a podľa možností zvážiť odloženie cesty na neskorší termín.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Kde je iránsky vodca Chameneí? Existujú náznaky, že je už po smrti
2.
Fico o útoku na Irán: My malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať
3.
Súčasťou bolo 200 stíhačiek: Útok na Irán bol najväčšou operáciou v histórii izraelského letectva
Zobraziť všetky články (23)

Odporúčanie pre občanov SR

„Občanom SR, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti, dôrazne odporúčame, aby sa čo najrýchlejšie stiahli do bezpečia, venovali maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovali miestne médiá. Odporúčame tiež zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci regiónu, vyhýbať sa masovým zhromaždeniam a riadiť sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek,“ doplnil rezort.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Všetkým cestujúcim zo Slovenska ministerstvo zároveň odporučilo, aby sa zaregistrovali na webovej stránke rezortu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, čo uľahčí poskytnutie pomoci v prípade, ak sa ocitnú v núdzi.

Čo sa udialo?

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne.

Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Súčasťou bolo 200 stíhačiek: Útok na Irán bol najväčšou operáciou v histórii izraelského letectva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac