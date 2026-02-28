Súčasťou bolo 200 stíhačiek: Útok na Irán bol najväčšou operáciou v histórii izraelského letectva

Ilustračná foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
K aktuálnej situácii v súvislosti s Iránom by sa mal čoskoro vyjadriť izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Izraelská armáda v sobotu večer informovala, že na útoku na Irán sa podieľalo 200 stíhačiek a išlo o najväčšiu operáciu izraelského letectva v jeho histórii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).

Rozsiahle údery boli podľa armády zamerané na odpaľovacie zariadenia balistických rakiet a systémy protivzdušnej obrany. Stíhačky v ranných hodinách takmer súčasne zhodili stovky kusov munície na približne 500 iránskych vojenských cieľov v západnom a strednom Iráne.

Zosynchronizovali stovky lietadiel súčasne

„Ide o najväčší úder v histórii izraelského letectva, ktorý sa uskutočnil po dôkladnom plánovaní so spravodajskými informáciami vysokej kvality, pričom sa pri ňom zosynchronizovali stovky lietadiel súčasne,“ uvádza armáda vo vyhlásení.

Izraelské ozbrojené sily tvrdia, že údery na iránske systémy protivzdušnej obrany „umožnili rozšíriť vzdušnú prevahu nad iránskym nebom a spôsobili vážnu ranu útočným kapacitám iránskeho režimu.“

Foto: TASR/AP

Vzdušné sily podľa izraelskej armády naďalej pôsobia v Iráne. „Izraelské ozbrojené sily budú pokračovať v operáciách s cieľom výrazne degradovať všetky aspekty iránskeho režimu,“ uviedla v stanovisku.

K aktuálnej situácii v súvislosti s Iránom by sa mal čoskoro vyjadriť izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

