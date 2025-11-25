Festival Pohoda prichádza s obrovským menom: Do Trenčína príde legendárna skupina, ktorú poznajú všetky generácie

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
Pohoda festival
Do Trenčína zavíta legendárna skupina The Prodigy.

Festival Pohoda už postupne ohlasuje tohtoročných vystupujúcich a fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Po oznámení mien akom The Cure, Gorillaz, IDLES či Baxter Dury príde v júli 2026 do Trenčína aj legendárna skupina The Prodigy.

Novinku organizátori oznámili na Rádiu_FM. „Po ich pamätných vystúpeniach na Pohode v rokoch 2005 a 2016 má pre nás tento návrat symbolický rozmer – koncert z roku 2005 je snáď najmapätnejším z prvej dekády, neskôr sme si ich dali ako hlavný darček na oslavu 20. ročníka a teraz sa vracajú na ďalšie naše jubileum, kde ich koncert zavŕši program na hlavnom pódiu,“ napísal festival na svojom webe.

Ikonická skupina

The Prodigy je legendárna britská elektronická kapela, ktorá vznikla už v roku 1990 pod vedením Liama Howletta. Ich zvuk, kombinujúci rave, breakbeat a punk, si získal srdcia fanúšikov a dodal elektronickej hudbe jedinečnú energiu. Kapela sa preslávila hitmi ako „Firestarter“, „Breathe“ či  „Voodoo People“. Aj po tragickej smrti Keitha Flinta v roku 2019 stále pokračujú – Maxim a Howlett ohlasujú nový materiál a koncerty.

Festival Pohoda tento rok otvorí svoje brány 8. júla a na letisku v Trenčíne opäť zavítajú desaťtisíce ľudí.

