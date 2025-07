Neprišiel som sem kvôli kapelám, povedal jeden z účastníkov: Sme na tohtoročnej Pohode, takto to tam vyzerá

Festival, ktorý milujeme pre jeho atmosféru, otvorenosť a rozmanitosť, už tradične rozložil svoje pódiá na letisku v Trenčíne. Prvý deň priniesol skvelé koncerty, úsmevy, slnko (aj trocha dažďa) a tú pravú festivalovú pohodu. ⁠

Trenčianske letisko opäť ožilo hudbou, umením a dobrou náladou. Festival Pohoda, na ktorý sa každoročne vracajú desaťtisíce ľudí, potvrdzuje aj tento rok svoju povesť výnimočného miesta, kde sa stretáva rozmanitosť, otvorenosť a spoločné zážitky.

Na pódiu vystúpia hviezdy svetového aj domáceho formátu

Ako informujeme priamo z miesta diania, do Trenčína zavítalo takmer 30-tisíc návštevníkov. Na festivale znejú desiatky jazykov, a to od slovenčiny, cez angličtinu, nemčinu až po francúzštinu, a na desiatkach scén vystupujú hviezdy svetového aj domáceho formátu. Medzi nimi napríklad Queens of the Stone Age, Fontaines D.C., Morcheeba, Jana Kirschner či Rišo Müller.

Čo robí Pohodu takou výnimočnou? Odpoveď sme sa snažili nájsť priamo medzi ľuďmi. „Nechodím kvôli kapelám, ale kvôli Pohode samotnej,“ povedal s úsmevom jeden z návštevníkov. „Ja sa priznám, že najviac sa teším na slovenských autorov – Müller, Kirschner. Minulý rok som ju nestihla,“ dodala ďalšia účastníčka.

Spýtali sme sa aj na to, čo návštevníkom na festivale chýba. Väčšina sa však zhodla, že nič podstatné. „Možno trošku slnka, ale inak je všetko super,“ odpovedá jeden z návštevníkov. „Chýba mi len posteľ, ale na to sa dá zvyknúť,“ dopĺňa ďalší.

Hudba, jedlo aj zážitky na každom kroku

Pohoda ponúka omnoho viac než len hudbu. Návštevníci môžu objavovať pestrý gastrosvet, inštalácie, diskusie či pokojné chillout zóny. Aj napriek rôznym výzvam počas výstavby festivalu, vrátane počasia, sa všetko podarilo pripraviť podľa plánu. „Prvý festivalový deň nám to vrátil, je ideálne počasie, veľa ľudí, atmosféra je úžasná,“ hovorí organizátor Michal Kaščák.

Ako to tento rok vyzerá s jedlom, programom či komfortom? Čo všetko ľudia zažívajú a na čo sa najviac tešia? Odpovede nájdete vo videu nižšie, v ktorom sa vám redaktorka interezu pokúsi priblížiť čaro tohto festivalu.