Farma má prvého vypadnutého. Diváci reagujú na Arseniho koniec v šou, ich názory sa však nezhodujú

Diváci najprv spoznali prvého nositeľa amuletu, potom farmára týždňa, a tiež sluhov a nakoniec zistili aj to, kto sa proti sebe postaví v dueli. Oboch súperov pritom značne podceňovali, čím bolo od začiatku nejasné, kto bude mať v dueli výhodu. Dnes už však vieme, kto zostal a kto si musel pobaliť kufre.
Prvý duel je za nami a diváci Farmy poznajú prvého vypadnutého. Sluha Arseni sa rozhodol vziať si do súboja Lauru a diváci podľa prvotných reakcií očakávali, že vyhrá on, keďže je muž. Už v minulosti sa však v tejto šou ukázalo, že disciplíny sa vždy dajú prispôsobiť tak, aby nebolo ani jedno pohlavie vo výhode a to sa stalo Arsenimu nakoniec osudným.
Ako reagujú diváci?
Ako sme vás informovali v článku, od začiatku nebola Laura divákom pochuti. Nie div, že potom, ako boli vyhlásené mená duelantov, diváci v komentároch na sociálnych sieťach nešetrili podpornými slovami voči Arsenimu a slovami kritiky na adresu Laury. Bolo z toho jasné, koho si želajú späť a kto odíde domov. Navyše aj Igor na kameru povedal, že práve Laura je najslabšou hráčkou na Farme, takže veľa dôvery v ňu nemali ani samotní farmári.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Prosby divákov sa však nakoniec nevyplnili. „Tak už som dopozerala Farmu. Arseni bol jediný normálny a sympatický, ktorý neriešil hry,“ oznámila zronená diváčka. „Hej, aj ja som dopozeral. Chudák Arsi,“ pridal sa ďalší. „Chudák chalan, dal sa nahovoriť od manipulátorov, aj tak skončil,“ ľutoval ho zas niekto iný.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Popri ľútosti sa našli aj skeptické komentáre a to z jediného dôvodu. „Aby chlapa porazila žena v pílení,“ nechápavo krútila diváčka hlavou a nebola jediná. Táto výčitka sa zopakovala pod viacerými príspevkami. „Veľmi si veril chlapec,“ posmieval sa zas niekto iný a mnohí tvrdili, že Arseni si naschvál vzal do duelu najslabšiu ženu a potom aj tak skončil v slzách.
Nahlásiť chybu v článku