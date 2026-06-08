Evidenčné číslo vozidla prezrádza viac, než si myslíte. Vďaka registru si pri nehode rýchlo poradíte

Policajné auto a screenshot stránky na zistenie informácií o poistení vozidla.

FOTO TASR - Lukáš Grinaj/ws.skp.sk

Matej Mensatoris
Kristína Hyriaková
Obyčajná značka s evidenčným číslom prezrádza toho oveľa viac, než si môžete myslieť.

Každé auto v cestnej premávke je označené jedinečnou poznávacou značkou. Vďaka nej je možné dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií, dokonca je možné zistiť aj majiteľa auta. 

Niekedy sa stane, že potrebujete nutne zistiť majiteľa daného auta. Asi najjasnejší príklad, aký v minulosti uviedol portál Autoviny, je, ak sa stane nehoda a vy potrebujete vypátrať majiteľa, napríklad, ak sa na mieste nenachádza.

Jeho vypátranie je možné cez políciu, ktorá má vlastný register. Ten ale nie dostupný verejnosti. Ďalšou možnosťou je použitie centrálneho registra dostupného pre verejnosť, ktorý prevádzkuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Tam stačí zadať evidenčné číslo vozidla, o ktorom chcete zistiť viac, nastaviť dátum a prepísať overovací kód. Následne dostanete základné informácie o vozidle a hlavne tam nájdete, v akej poisťovni je poistené a číslo poistky. Následne môžete kontaktovať poisťovňu a oboznámiť ju so situáciou, ktorá vám môže byť nápomocná.

Screenshot stránky na zistenie informácií o poistení vozidla.
Screen ws.skp.sk

Ďalšie informácie o aute

Existujú tiež stránky slúžiace na overenie technickej a emisnej kontroly. Tam opätovne stačí zadať poznávacie číslo auta a dostanete informáciu o platnosti kontrol a dátumoch ich vykonania. Tiež sa tak môžete dozvedieť VIN číslo auta či značku a modelový rad alebo rok výroby.

Samozrejme, dá sa zistiť aj viacero ďalších údajov online o vozidle iba na základe poznávacej značky, avšak to už spravidla nebude zadarmo. Dá sa takto zistiť stav kilometrov zistených pri technickej kontrole, jeho história, predchádzajúci majitelia a ďalšie údaje. Tieto informácie ocenia najmä tí, ktorí si chcú kupovať auto z druhej ruky.

Prednedávnom sme vás tiež informovali, že niektorým vozidlám po novom hrozí vyradenie z evidencie. Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) prinesie nový zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Právnu normu poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.

Na Slovensku je množstvo nepoistených vozidiel

Zákon, ktorý má zefektívniť systém PZP a výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke, vypracovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR a Ministerstvom dopravy (MD) SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600-tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300-tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.

Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov – zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Úrady budú ukladať pokuty

Prvým krokom bude vyčistenie databázy evidencie vozidiel. Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Podľa MV je vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú. Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Obdobný postup sa uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo (najmenej 24 mesiacov) dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.

Novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

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