Nová jednodňová diaľničná známka môže vodičov pripraviť o stovky eur. Ak si nedajú pozor na túto vec, riskujú pokutu

Ministerstvo dopravy (MD) SR plánuje zavedenie jednodňovej diaľničnej známky. Cieľom má byť vyššia miera flexibility pre motoristov v rámci užívania spoplatnených úsekov ciest. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Platnosť by mala byť na jeden kalendárny deň

„Aj táto diaľničná známka bude, rovnako ako ostatné, výlučne v elektronickej forme, a tiež bude dostupná pre všetkých, teda pre domácich aj zahraničných motoristov. Cenu určí ministerstvo dopravy po dôkladnej analýze a bude v súlade s požiadavkami smernice na pomer cien krátkodobých a dlhodobých známok. Platnosť jednodňovej diaľničnej známky po zosúladení s okolitými krajinami navrhujeme na kalendárny deň,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie MD SR.

Problémová platnosť

To, čo sa môže vodičom vypomstiť, je práve platnosť jedného kalendárneho dňa. Známka by totiž nemala platnosť 24 hodín od jej kúpy, ale mala by platiť iba v rámci zakúpeného dňa. Je tak teoreticky možné, že si niekto kúpi jednodňovú diaľničnú známku tesne pred polnocou a už po niekoľkých minútach jazdy bude neplatná.

Topspeed píše, že to môže spôsobiť omyly a zmätky u vodičov, ktorí na to napokon doplatia pokutou. Tá môže byť až 500 eur v správnom konaní, v bežnom blokovom konaní je pokuta do 200 eur.

Zavedenie jednodňovej známky podľa smernice

Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky umožňuje smernica Európskeho parlamentu z minulého roka. Návrh na zmenu zákona o diaľničnej známke plánuje rezort dopravy predložiť do pripomienkového konania v decembri.

V súčasnosti si môžu motoristi zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou desať dní, 30 dní, 365 dní alebo na kalendárny rok. Medzi motoristami bola v tomto roku podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) najpredávanejšia desaťdňová diaľničná známka, ktorá tvorila 59 % na celkovom predaji. Za ňou nasledovali v predajnosti diaľničné známky s platnosťou 365 dní a 30 dní.