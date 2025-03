Erika Barkolová zaskočila svojich fanúšikov a nechala sa vylepšiť. Neuveríte, aký zákrok podstúpila

Vyzerá to tak, že v poslednom období venuje známa moderátorka zvýšenú pozornosť svojmu telu, ktorému dopraje to najlepšie. Napokon, stačí sa pozrieť na jej sociálne siete, kde často zverejňuje zábery zachytávajúce jej postavu v plavkách alebo obtiahnutom oblečení. Schudla neuveriteľných 20 kíl, preto svoju figúru vystavuje sebavedome na obdiv. Očividne má dostatok pohybu, no to nie je jediný spôsob, akým sa rozmaznáva.

Hoci bolo obdobie, keď si moderátorka Top Star Erika Barkolová prísne strážila svoj jedálniček a každý deň sa potila v posilňovni, neskôr nastala doba, keď poľavila a pre zdravotné problémy s cvičením sekla, čo sa prejavilo na váhe. Zdá sa však, že konečne našla v živote balans a to, čo jej najviac vyhovuje. Dnes sa pýši krásnou postavou, pričom priznala, že na seba vôbec nie je prísna. Jedáva menej, dopraje si veľa zeleniny a taktiež dodržuje prerušovaný pôst. Dokonca nepohrdne rezňom, ktorý si zvykne dať v rozmedzí tých hodín, kedy jedáva.

Zamerané na zdravú pleť

Moderátorka sa venuje nielen svojmu telu. Pred pár dňami sa sústredila na pleť, ktorej taktiež dopriala maximum. Jej kroky smerovali do kliniky krásy, kde absolvovala skrášľujúcu procedúru. Nejde však o žiadny invazívny zákrok, ide skôr o ošetrenie, vďaka ktorému získala pokožka na tvári samé benefity. V poslednom čase si celkom získava popularitu pre množstvo výhod, ktoré ponúka.

Ani Erika si toto ošetrenie pleti nevie vynachváliť. „Hydrafacial v mojom milovanom @skinklinik.sk v Bratislave. Nebudem to tajiť, je to dokonalé ošetrenie mojej pleti. Odstraňuje odumreté bunky. Peeling bez nežiaducich účinkov. Bezbolestné čistenie pórov. Vpravuje do pleti omladzujúce látky, peptidy a kyselinu hyalurónovú. Hydratuje pleť,“ vymenovala účinky procedúry, ktorú podstúpila. Nechýbalo ani video, poskladané z jednotlivých záberov na Instagrame, ktoré ukazuje okrem iného priebeh ošetrenia.

